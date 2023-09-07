British American Tobacco продаст свой бизнес в России и Беларуси

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) сообщил, что заключил соглашение о продаже своих российских и белорусских активов местному менеджменту.

Таким образом, "BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках", говорится в заявлении компании.

Покупателем стал консорциум, который возглавляют члены руководства "БАТ Россия". Сделка, как ожидается, завершится в течение следующего месяца, её сумма не раскрывается.

После завершения сделки "БАТ Россия" перейдут предприятия British American Tobacco в России и Беларуси под новым названием ITMS Group (International Tobacco Marketing Services Group).

В концерне пообещали, что условия трудоустройства действующих сотрудников останутся сопоставимыми с существующими условиями BAT в течение как минимум двух лет после завершения сделки.

British American Tobacco производит сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройство для нагревания табака glo и стики neo. Все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года концерн British American Tobacco приостановил инвестиции в российский бизнес, но продолжал продавать уже готовый товар. В феврале 2023 года BAT сообщил, что передаст бизнес в России и Беларуси новым владельцам до конца года.