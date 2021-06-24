Бритни Спирс попросила суд избавить её от отцовского опекунства

Американская поп-звезда Бритни Спирс попросила вывести её из-под отцовской опеки, которая длится уже 13 лет. Об этом певица заявила участникам судебного заседания в Лос-Анджелесе.

Бритни Спирс отметила, что несчастна и лишена личных и финансовых прав. Кроме того, по словам актрисы, она хотела бы выйти замуж и родить ребёнка, но её опекун против этого.

В суде певица заявила, что готова судиться с семьей. В соцсетях развернута кампания в Free Britney (Свободу Брнитни) в поддержку поп-исполнительницы.

Отец Бритни – Джеймс Спирс – стал опекуном в 2008 году. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат контролировали финансы певицы и личную жизнь.