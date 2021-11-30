Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Бродский и другие тунеядцы. Как труд стал обязательным

Бродский и другие тунеядцы. Как труд стал обязательным
Embed
Бродский и другие тунеядцы. Как труд стал обязательным

No media source currently available

0:00 0:33:28 0:00
Скачать медиафайл

Когда в Конституции закрепили принцип : “Кто не работает - тот не ест”. Почему боролись с тунеядством. Как в тюремном жаргоне в СССР появилось и что означало слово “борзой”. И при чем здесь Войнович.

Когда в Конституции закрепили принцип : “Кто не работает - тот не ест”. Почему боролись с тунеядством. Как в тюремном жаргоне в СССР появилось и что означало слово “борзой”. И при чем здесь Войнович.

В подкасте участвуют:
Сергей Саурин, доцент кафедры трудового права МГУ им. Ломоносова,
Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права коллегии адвокатов “Солдаткин, Зеленая и Партнеры”
Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы Радио Свобода
а также звучат голоса Владимира Войновича и Владимира Буковского (из архивов Радио Свобода)

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG