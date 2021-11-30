Бродский и другие тунеядцы. Как труд стал обязательным

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Когда в Конституции закрепили принцип : “Кто не работает - тот не ест”. Почему боролись с тунеядством. Как в тюремном жаргоне в СССР появилось и что означало слово “борзой”. И при чем здесь Войнович.



В подкасте участвуют:

Сергей Саурин, доцент кафедры трудового права МГУ им. Ломоносова,

Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права коллегии адвокатов “Солдаткин, Зеленая и Партнеры”

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы Радио Свобода

а также звучат голоса Владимира Войновича и Владимира Буковского (из архивов Радио Свобода)

