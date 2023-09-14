Бронепоезд на космодроме. Рунет о встрече Путина и Ким Чен Ына

В фокусе социальных сетей - встреча Путина и Ким Чен Ына.

Наталия Геворкян:

Есть все же что-то ироничное в том, что два бронепоезда встретились на космодроме

Кирилл Шулика:

Какая же все-таки кондовая советская стилистика. Буквально, как на машине времени покатались.

Анатолий Несмиян:

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею. Верховный главнокомандующий с благодарностью принял приглашение.

В общем-то, с зарубежными поездками теперь у него точно не густо. Вариантов очень немного. Или Пхеньян, или Гаага - вот и все туристические маршруты. Теперь даже в Ереван не слетаешь - армяне ратифицируют Римский статут, а значит, возникает некоторая неопределенность.

Алексей Рощин:

Разрыдаться можно от умиления. Поди ж ты, и ручкой помахал - кровавому лидеру абсолютно античеловеческой страны. И то, о чем конкретно договаривались эти два диктатора, во всех официальных сообщениях деликатно обходят молчанием. Прямо всерьез какой-то любитель "официального телевизора" может подумать, что они встречались, чтобы Путин "показал Ыну возможности ТОФ" и заодно обоих обуял зуд "обменяться мнениями".

Хотя никакие мнения обоим нахрен не нужны; Путин клянчил у Ына оружие и боеприпасы (а то три дня на взятие Киева как-то затянулись, свои кончаются), Ын кобенился и норовил выпросить у Путина взамен чего-нибудь особо запретное - может, химическое и бактериологическое оружие, может, атомную бомбу. А чего не дать? Россия ведь "щедрая душа", как известно. Да и о чем еще говорить этим милым людям?

При этом КНДР - это ведь прямое и самое откровенное воплощение того "Нового мирового порядка", к которому сейчас неумолимо сползает весь мир, и с которым, по мнению зет-романтиков с большой дороги, типа Чадаева и Ольшанского, якобы "борется Россия". КНДР - это Китай в кубе, настоящая, без шуток, страна победившего коммунизма. Жители питаются травой (если предложат есть и жуков - не откажутся), частной собственности нет, вместо денег - талоны, никаких путешествий с "углеродным следом" вообще даже не предполагается, даже на поездку из города в город внутри КНДР надо получать разрешение, ни судов, ни парламентов - в общем, мечта Клауса Шваба.

И именно КНДР теперь - лучший (или даже единственный) друг Российской Федерации и ее богоспасаемого населения. Слезайте, приехали.

Константин Калачёв:

Прекрасно, что наша власть подружилась с Северной Кореей.

Плохо, что настроила против себя Южную Корею.

До сих пор Южная Корея военную помощь в Украину не отправляла.

А их танки лучшие в мире.

Их скоро начнут производить в Польше.

Да и не только танки.

Получение любой военной помощи со стороны Северной Кореи как триггер.

Япония тоже не друг КНДР.

Так что, палка о двух концах.

Впрочем, снявши голову, по волосам не плачут.

Как говорят некоторые, надо доводить дело до конца.

Не уточняя, до чьего и до какого.

Александр Невзоров:

Танцы на восточном «космодроме», сами по себе интереса не представляют. Изучения того, «кто что сказал» - пустая трата времени.

Все штатно и протокольно.

Диктаторы Пыня и Ыня, топили друг друга в ритуальной лести и как могли, взаимно выделывались.

Пыня для затравочки исполнил «Буги-вуги», Ыня ответил радостным канканом.

Потом Пыня отмочил сочный тверк, а Ыня -тарантеллу. Все завершилось общим ча-ча-ча и банкетом с крабовыми пельменями.

Все это пустяки. Важно другое. Понятно, что Пыня клянчил оружие.

Сергей Гуляев:

Раньше Путин сидел в такой заискивающей позе только перед китайским правителем Си. Теперь уже вынужден прогибаться и перед Кимом. Картинка о многом говорит. Великий геостратег умоляет дать снаряды для пушек великой сверхдержаве, чтобы как-то удержаться на Украинском фронте.

#СевернееСевернойКореи

Дмитрий Чернышев:

Это очень опасно для всего мира — за помощь в поставках оружия и боеприпасов Северная Корея может получить ядерные и ракетные технологии. Последствия этого непредсказуемы. Как непредсказуемы и действия Ирана, который, возможно, уже получил все для своей ядерной программы.

Единственный достойный ответ Запада — предоставить Украине все, что ей надо для скорейшей победы — боевые самолеты и вертолеты, дальнобойные ракеты, артиллерию, высокоточное оружие, танки, дроны, снаряды, средства для разминирования и т.д.

В противном случае все диктаторы на этой планете быстро обзаведутся ядерным оружием. А возможно и химическим. И бактериологическим. Путин — это угроза не только Украине, но и всему миру.

В рядах путинистов нет полного согласия по итогам встречи.

Герман Садулаев:

Ещё год назад я писал, что нам нужен союз и военная помощь от Северной Кореи. КНДР имеет мощный ВПК. При населении 25+ млн (сравнимо с Украиной) армия 1+ млн. Корейские социалисты собрали огромные запасы БК. Можно полностью решить нашу проблему снарядного голода. А у нас для КНДР есть энергоресурсы и зерно - то, чего республике не хватает. Когда-то речь шла даже о 100 тысячах корейских добровольцев. Сейчас не знаю... Тогда это могло переломить ход войны... Сейчас хорошо бы получить снаряды, ракеты, ствольную арту, РСЗО. Очень надеюсь, что наше высшее политическое руководство договорилось с Кимом именно об этом.

Сергей Марков:

Запад боится что в результате встречи Кима и Путина у армии России могут появиться миллионы снарядов для разгрома ВСУ, а у КНДР могут появиться технологии для дальних ракет для удара ядерными ракетами по всем городам США.

Решатся ли Путин и Ким принять такие решения? Или ограничатся обменом северокорейских рабочих на российскую пшеницу?

Леонид Слуцкий:

Очевидно, не случайно по результатам переговоров Владимира Путина с Ким Чен Ыном было сообщено, что ядерная проблематика не была в центре внимания. Лидеры РФ и КНДР обсуждали совместные экономические, производственные, транспортные проекты, гуманитарные вопросы. То есть то, что способствует развитию и укреплению сотрудничества стран, а не уничтожению, на которое нацелен Запад в своей русофобской агонии. У нас конструктивная повестка, и тем она сильна и привлекательна.

Гоги Лорткипанидзе:

Современная российская "элита" и сейчас хотела бы победить, но с одним непременным условием - победить так, чтобы ее не тронули, а ее привилегии, власть, деньги, культурные предпочтения и право на предательство и измену оставались бы при ней. А в сухом остатке...

В сухом остатке, бомбежки прилегающих к Москве областей и, в частности, надежда на снаряды КНДР, в санкциях против которой РФ продолжает участвовать. Правда, я не вполне понимаю, зачем это коммунисту-диктатору Киму подкармливать снарядами мечтающих о "договорняке" московских буржуев, втайне слушающих дома Аллу Пугачеву и мечтающих об американском паспорте. Но пускай даже он в порыве благодушия и антиамериканизма своими "Кинжалами" поделится, все равно - вышеупомянутое условие невыполнимо. Либо победа - либо "элита". Которая на фиг никому, кроме себя самой, не нужна.

Но не только условие - миссия невыполнима, миссия. Тем более, что ее и нету.

Максим Жаров:

В российском инфополе сегодня преувеличенно много внимания уделяется визиту Ким Чен Ына в Россию. С такой помпой не встречали даже Си Цзиньпина в Москве. А ведь Китай, под опекой которого находится КНДР, все это внимательно считывает. Так что не стоит опять повторять те же грабли, что и с визитом Си. Решение больших вопросов с КНР всегда любит тишину.