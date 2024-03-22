Брюссель начинает переговоры о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины

Евросоюз одобрил начало переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины. Это произошло спустя восемь лет после того, как страна подала заявку на членство в Евросоюзе. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, Босния и Герцеговина привела своё законодательство в соответствие со стандартами, ценностями и внешней политикой Европейского союза.

"Поздравляю! Ваше место в нашей европейской семье. Сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на вашем пути в ЕС", — написал глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети X.

Все страны ЕС поддерживают вступление Боснии и Герцеговины, но Дания и Нидерланды выражали обеспокоенность недоработками в конституционной и избирательной реформах, которые должно было провести государство к моменту начала переговоров.

Босния и Герцеговина – одна из пяти балканских стран, признанных официальными кандидатами на выступление в ЕС, наравне с Албанией, Сербией, Северной Македонией и Черногорией. Пока что она является единственной страной, которая не начала официальные переговоры о членстве.

Последней в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, а сам процесс занял 10 лет.