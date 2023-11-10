Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Болгарский налог угрожает энергетике Венгрии, считает министр по делам ЕС

Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, привычно настроен против европейской помощи Киеву
Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, привычно настроен против европейской помощи Киеву

Венгрия обратилась в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой повлиять на Болгарию, которая ввела налог на транзит российского газа. "Налог Болгарии представляет угрозу энергетической безопасности Венгрии и всего региона", - заявил венгерский министр по делам в ЕС. Янош Бека направил соответствующее письмо в Еврокомиссию.

Он добавил, что, если Еврокомиссия не инициирует эту процедуру до конца текущего года, Венгрия обратится в Европейский суд.

В Еврокомиссии, комментируя решение Болгарии, заявили, что эта мера принята на национальном уровне и не относится к санкциям ЕС.

Одновременно в Будапеште и Брюсселе спорят по вопросу о предоставлении Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - в виде помощи. Исполнительные органы Евросоюза предложили расширить бюджетную поддержку Киеву, чтобы украинские власти смогли, в частности, выплачивать заработную плату и покрывать другие государственные расходы, сокращённые из-за российской агрессии.

Главы 27 европейских государств должны проголосовать по вопросу об очередном пакете помощи Украине 14 или 15 декабря, когда в Брюсселе пройдёт очередной саммит ЕС.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG