Болгарский налог угрожает энергетике Венгрии, считает министр по делам ЕС

Венгрия обратилась в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой повлиять на Болгарию, которая ввела налог на транзит российского газа. "Налог Болгарии представляет угрозу энергетической безопасности Венгрии и всего региона", - заявил венгерский министр по делам в ЕС. Янош Бека направил соответствующее письмо в Еврокомиссию.

Он добавил, что, если Еврокомиссия не инициирует эту процедуру до конца текущего года, Венгрия обратится в Европейский суд.

В Еврокомиссии, комментируя решение Болгарии, заявили, что эта мера принята на национальном уровне и не относится к санкциям ЕС.

Одновременно в Будапеште и Брюсселе спорят по вопросу о предоставлении Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине - в виде помощи. Исполнительные органы Евросоюза предложили расширить бюджетную поддержку Киеву, чтобы украинские власти смогли, в частности, выплачивать заработную плату и покрывать другие государственные расходы, сокращённые из-за российской агрессии.

Главы 27 европейских государств должны проголосовать по вопросу об очередном пакете помощи Украине 14 или 15 декабря, когда в Брюсселе пройдёт очередной саммит ЕС.