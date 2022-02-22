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БТР "украинских диверсантов", показанный по ТВ, оказался российским 

В сюжете "Первого канала" от 21 февраля о якобы диверсии Украины на границе с Россией и ликвидации украинского БТР-70М в качестве уничтоженной боемашины была показана её российская модификация.

Такой модели БТР нет на вооружении украинской армии, утверждает расследовательская группа Oryx. По её данным, перед съёмкой кадров ​бронетранспортёр "был окрашен в попытке сделать его похожим на украинский".

В понедельник ФСБ России опубликовала кадры с места уничтожения двух, как говорилось, украинских БТР, якобы нарушивших границу с Россией в районе станицы Митякинской в Ростовской области. Кроме боемашин, по сообщению спецслужбы, были ликвидированы пятеро украинских "диверсантов". Никаких других подробностей не приводилось.

Кадры были использованы российскими федеральными СМИ в качестве доказательства ведения боевых действий со стороны украинской армии. Власти Украины категорически опровергают эту информацию.

"Украина не нападала на Донецк и Луганск, не посылала диверсантов или БТР через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий и не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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