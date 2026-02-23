Буданов: переговоры подходят к "решающему моменту"

Переговоры Украины с Россией при посредничестве США идут "непросто", но стороны движутся вперёд и подходят к решающему моменту. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, общаясь с журналистами 23 февраля. Сообщение об этом опубликовано на сайте Офиса президента.

Говоря о дате следующего раунда переговоров, Буданов сказал, что он может состояться "в районе 27 февраля, плюс-минус день-два". Окончательная дата, однако, пока не согласована.

По словам Буданова, переговоры сейчас подходят к моменту, "когда всем сторонам потребуется принимать окончательные решения - продолжать эту войну или переходить в мир". "Надеюсь, что справедливость всё-таки победит", отметил он, поблагодарив США и других партнёров за дипломатические усилия.

Очередной - третий по счёту - раунд переговоров в трёхстороннем формате (с участием Украины, России и США) прошёл в Женеве 17 и 18 февраля. Как отмечает в большом материале, посвящённом переговорам, "Украинская правда", "переговоры вплотную приблизились к этапу, когда обсуждаемые вопросы выходят за границы, определенные директивами от лидеров. А значит, очень скоро переговоры или перейдут на уровень тех, кто упомянутые директивы выписывает, или весь процесс рискует повторить судьбу "стамбульских соглашений" 2022 года".

В последнее время вновь активно стал обсуждаться вопрос возможной встречи президентов России и Украины, возможно с участием президента США. О ней в частности упомянул спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. По словам Буданова, Россия не дала официального ответа относительно возможности такой встречи. Ранее в Кремле заявляли, что она возможна, но только в Москве.

Ранее представители США заявляли, что основные разногласия на переговорах по сути свелись к территориальному вопросу - а именно контролю над частью Донецкой области.



