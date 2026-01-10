Буданов пообещал "решения" по вопросу о работе ТЦК

Глава офиса президента, бывший руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал как коррупцию в системе территориальных центров комплектации ВСУ (ТЦК), так и самовольное оставление частей военнослужащими проблемами, влияющими на обороноспособность страны. Об этом он заявил на совещании с руководством Генштаба и правоохранительных органов.

По словам Буданова, готовятся "понятные и эффективные решения" для борьбы с обеими обозначенными им проблемами. Какие именно будут приняты меры, он пока не сказал.

В Украине с начала российского широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года действует военное положение и режим мобилизации. Выезд из страны для мужчин призывного возраста ограничен, в отсутствие отсрочек военнообязанные могут быть мобилизованы.

Вопросами мобилизации занимаются ТЦК. Их деятельность вызывает противоречивую реакцию в украинском обществе, известны как случаи коррупции (освобождения от призыва за взятки), так и применения насилия по отношению к военнообязанным. В сети распространяется множество роликов о работе ТЦК, на которые в том числе делает акцент российская пропаганда. Украинские власти признают наличие проблемы уклоняющихся от службы или самовольно оставивших часть.

Кирилл Буданов, в качестве главы разведки ГУР координировавший ряд громких операций в ходе войны России против Украины, возглавил Офис президента несколько дней назад, после отставки Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу написал, что обсуждал сегодня с Будановым и другую тему - санкционную политику. Он также отметил, что глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров 10 января вновь был в контакте с американскими партнёрами по вопросу мирной инициативы.