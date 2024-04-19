Буданов рассказал Би-би-си как был сбит бомбардировщик Ту-22МЗ

"Долго ждали, готовились, в конце концов смогли это сделать", — так руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов кратко ответил на вопрос Украинской службы Би-би-си о том, как удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, участвовавший в очередном ударе по Украине в ночь на 19 апреля.

Украинский боевой расчёт, сбивший российский бомбардировщик, ожидал появления цели в нужном месте в течение недели, рассказал руководитель ГУР. Буданов, не вдаваясь в подробности, сказал, что самолёт был сбит с расстояния 308 километров. Для его уничтожения использовали те же приемы и те же средства, которые применялись для уничтожения в воздухе самолета А-50.

По данным ГУР, у России еще есть самолеты такого рода. Но, подчеркнул Буданов, "это первое сбивание самолёта дальней авиации в этой войне", от чего "Одессе будет немного легче сейчас".

Руководитель ГУР пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, "которые, вероятно, принесли городу больше всего разрушений". По его словам, эти мощные и быстрые ракеты "никто не мог перехватить". Но, поскольку это ещё советская разработка, то она обладала не очень большой точностью".

Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять "только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря"», — говорит Буданов.

Ранее украинские военные заявили, что 19 апреля им впервые удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Это носитель крылатых ракет Х-22, которыми он мог атаковать украинские города и в эту пятницу, во время очередного массированного удара.

Это была общая операция военной разведки и Воздушных сил, сообщили в ГУР. Там опубликовали видео, судя по всему, из штаба в момент вероятного сбивания самолета.

В российском министерстве обороны заявили, что ракетоносец Ту-22М3 "разбился после боевой задачи". А причиной падения могла быть "техническая неисправность".

"Пилоты катапультировались, трое уже найдены, продолжаются поиски четвёртого", — сообщили в российском минобороны.

Государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на местного губернатора сообщило, что по крайней мере один пилот погиб.

Достоверных сведений из независимых источников, которые подтверждали бы слова Кирилла Буданова, пока нет.