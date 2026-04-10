Буданов: "Все понимают, что войну нужно заканчивать"

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg выразил осторожный оптимизм относительно перспектив заключения мирных договорённостей между Украиной и Россией, назвав "большим прогрессом" то, что в ходе состоявшихся ранее трёхсторонних переговоров при участии США стороны достигли "чёткого понимания пределов того, что приемлемо" для них.

Сообщается, что Буданов дал интервью 4 апреля. По его словам, в ходе переговоров, последний на данный момент раунд которых прошёл в феврале в Женеве, были сделаны шаги в сторону мирного урегулирования.

"Все понимают, что войну нужно заканчивать", - добавил Буданов, подчеркнув: "Я не думаю, что это займёт много времени". Он отметил, что окончательного решения ещё нет, и стороны по-прежнему занимают "максималистские позиции", но, по мнению Буданова, есть и признаки поисков компромисса. Глава Офиса президента подчеркнул, что провал переговоров возможен.

Самым сложным вопросом Буданов, как ранее и представители США, назвал территориальный. Россия требует вывода украинских войск из Донецкой области (включая территории, которые российские силы до сих пор не контролируют), Украина же настаивает на прекращении огня по текущей линии фронта. В Москве намекают на то, что территориальный вопрос сейчас - единственное препятствие на пути к прекращению огня, хотя ранее у России были и другие требования.

По словам Буданова, нет окончательной ясности также и с вопросом о гарантиях безопасности для Украины.

Буданов отметил, что у России нет проблем с мобилизационным ресурсом, однако продолжение войны связано с серьёзными финансовыми издержками, что уже сказывается на российском бюджете.

В интервью "Укринформу" Буданов отметил, что Украина и Россия находятся сейчас в контакте, несмотря на паузу в трёхсторонних переговорах. Обсуждается в частности обмен пленными, который возможен на Пасху. Накануне произошёл обмен телами погибших.

И Россия, и Украина заявили ранее о том, что будут соблюдать так называемое пасхальное перемирие, оно продлится с вечера субботы до полуночи с воскресенья на понедельник. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ничто не мешает России соблюдать прекращение огня и после Пасхи.

В последние недели темпы продвижения российских войск, по независимым оценкам, упали почти до нуля (на одних участках, например к востоку от Славянска, россияне продвигаются, на других, в частности в Запорожской области, теряют позиции). Эксперты связывают это с тем, что беспилотники серьёзно осложнили штурмовые действия. Между тем, Украина практически ежедневно наносит удары вглубь территории России, чего не было в первые годы войны.