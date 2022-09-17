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Пионтковский: «Будет объявлено, что Путин заболел и власть перейдет к "Совету безопасности» | Грани времени с Мумином Шакировым

Пионтковский: «Будет объявлено, что Путин заболел и власть перейдет к "Совету безопасности» | Грани времени с Мумином Шакировым
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Пионтковский: «Будет объявлено, что Путин заболел и власть перейдет к "Совету безопасности» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Как мир реагирует на новых жертв войны, обнаруженных в Харьковской области? • Удастся ли России помешать контрнаступлению ВСУ? • Как встретили президента России лидеры азиатских государств и с чем он покинул Узбекистан? • Российская пропаганда войны: как и почему люди верят телевизору?

• Город Изюм. Земля раскрывает свои секреты. В освобожденном от российских войск городке проводят массовую эксгумацию безымянных могил. Как мир реагирует на новых жертв войны, обнаруженных в Харьковской области?

• Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры Харьковской области и по дамбе в Кривом Роге. Удастся ли армии Шойгу помешать контрнаступлению ВСУ на южном направлении?

• Владимир Путин в Самарканде. Как встретили президента России лидеры азиатских государств и с чем он покинул Узбекистан?

• Российская пропаганда войны: как и почему люди верят телевизору? Можно ли привлечь к уголовной ответственности кремлевских публицистов и экспертов, призывающих к насилию и угрожающих миру ядерным оружием

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Леонидом Волковым, политологом Андреем Пионтковским, профессором-исследователем университета имени Коменского в Братиславе Андреем Рихтером и экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым.

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