"Будни фашизма". Соцсети о полицейском терроре в России

В России, судя по событиям последней недели, можно говорить уже даже не о репрессиях, а о неприкрытом терроре против инакомыслящих, похожем на Беларусь 2020 года.

Так, в один из московских баров ворвались силовики с кувалдами и электрошокерами, они украсили дверь буквой Z и заставляли посетителей петь патриотические песни (да!).

В лояльных политических кругах можно найти злорадство по этому поводу, хотя, надо признать, на него решаются относительно немногие.

Дмитрий Петровский:

История с баром Underdog очень смешная. Кто не в курсе, напомню – пару месяцев назад владельцы устраивали там какие-то мероприятия с донатами ВСУ. Вчера же туда пришли люди в форме и в масках и замутили спонтанный патриотический вечер: нарисовали на двери Z и заставили посетителей петь русские песни. Вот как на видео.

Все это очень забавно, но – гости, скорее всего, не при делах и вряд ли ВСУ донатили. А те, кто эти донаты организовывал – конечно, должны сидеть по какой-нибудь тяжелой статье вроде измены Родине. "Собираешь деньги врагу? Ты уже мертв!" – как-то так должно отложиться в голове. Без всяких перфомансов, скучно и неотвратимо.

Хотя перфоманс очень, очень смешной – отдаю должное.

Оскар Кучера:

Треш, конечно, но троллить наши умеют

В целом в соцсетях ощущение ужаса.

Дмитрий Еловский:

Я в Андердоге был много раз, контркультурный бар на Китай-городе, панки, скейтеры, модники, неформалы всех возможных разливов. Прекрасные, красивые, свободные ребята. Несколько десятков задержали, проверили телеграм (что, конечно, само по себе незаконно), вроде отпустили.

Но самая мерзость случилась не в отделении, а вот здесь в баре, который для многих стал вторым домом. Заставлять петь патриотические песни, командовать ими, унижать – это зоновская тема. Опускать. Морально подавлять. Где-то я это уже видел. Конечно, СИЗО на Окрестина, Минск. Расчеловечивание несется с бешеной скоростью. Они уже вот тут, в баре, рядом с кружкой пива. Они вас ненавидят. И они безнаказанны.

Вишенкой на торте владельцев заставили нарисовать зед на входе. На следующий день надпись потеркли, но какой-то отморозок из з-патриотов пообещал кинуть на карту 3к первому, кто вернет зигу на дверь заведения. Биржа З-заказов. Моя поддержка Андердогам, последние станут первыми, а во двор на Маросейке когда-нибудь будут водить экскурсии.

Евгений Казачков:

Многие возмущаются, как можно сейчас в России жить нормальной жизнью и, например, спокойно ходить в кафе?

Ну вот и менты таким положением дел недовольны.

Егор Сковорода:

Трусливые твари с оружием и в масках. Избили людей, били шокерами и издеваются на видео, заставляя петь какое-то "патриотическое" дерьмо. Вся эта власть держится на насилии и страхе.

Избитые люди в наручниках и дирижер в маске и с шокером — вот только так они и могут заставить кого-то себе подпевать.

Жалкие ублюдки

Олег Степанов:

Самое отвратительное в мусорском беспределе в барах в Москве – для мусоров это такая типа воспитательная работа, а не бесчеловечное унижение и насилие. Некоторая норма. Ничего такого плохого и даже наоборот.

Ведь вся эта система выстроена на насилии и унижении. И все эти уроды в масках постоянно унижаемы своим начальством, коллегами и системой в целом, именно поэтому они сами постоянно унижают тех, кого могут. Кого в моменте разрешено. Обычно всяких алкоголиков, маргиналов и пр., обычный человек с этим редко сталкивается, но дотянуться они могут до каждого, к кому будет приказ приехать.

И ничего за это никому не бывает, если не оставить явных следов физического насилия, материального ущерба и прочего, что нельзя объяснить в рамках проводимого мероприятия. Ну или скрыть.

А сейчас ещё и публичность того, как менты унижают кого-то под патриотическую лавочку играет им только в плюс в глазах начальства. Внеочередное увольнительное за патриотическое воспитание или типа того, сержант Иванов

И, конечно, ещё есть какая-то квази-классовая ненависть к этим "богатым" из крафтовых баров. Стандартный мент в маске в Москве – он приехал из далёкого и бедного региона, получает немногим больше 50 000 на руки за тяжёлую работу в плохих условиях, не имеет ни образования, ни перспектив, ни понимания смысла, что и зачем он делает, не имеет ничего вообще, кроме унижений на работе и желания самоутверждаться.

А тут – можно оттянуться, поучить "этих»" которые пиво по 350 руб за 0,4 могут в пятницу вечером себе позволить и не одно, а сами в узких джинсах ходят. И страну не любят (начальник перед выездом ввёл в курс дела). И это в то время, пока те, кто реально страну от преступников защищает – не спят, страдают на работе, даже поссать только в дырку в полу на работе могут, так как в отделе санузлы системы очко...

Андрей Тараканов:

То, что омоновцы – биомусор для меня не новость. Много раз на уличных акциях видел этих тупых говноедов в действии. Просто понимаю, что произошел переход их в новое качество. От чисто силовой-карательной функции на улицах, они перешли к карательно-"воспитательной" деятельности с помощью угроз, избиений и электрошокеров. Возникает один конкретный и логичный вопрос, который не дает мне покоя. Какое наказание в будущем должны понести омоновцы в случае смены власти? Налицо состав преступлений - пытки, похищение, использование беспомощного положения, унижение человеческого достоинства и пр.

Соня Соколова:

Это, безусловно, показательный тренд: музыка используется, чтобы мучить людей. Певец Шаман может писать в резюме "мое творчество используют для пыток".

Мария Баронова:

Подумала, тут, в контексте всех этих Z-задержаний с кувалдами и требований слушать Шамана и Любэ, стоя в наручниках, пока людоеды исследуют твой телефон...

С Шаманом всё понятно. Но вот с Любэ-то сложнее. Потому что "музыка Матвиенко, слова Шаганова" – это буквально код доступа ко всему самому лучшему, что есть в, не побоюсь этого слова, русской душе. А это, душа то есть, то, что идет единым пакетом с русским языком.

И рядом с этими Березами шумящими» проходят не только примерно все знаковые песни "Иванушек" (хотя, самые знаковые там за авторством Игоря Сорина), но еще и КОНЬ.

Ну, в смысле, серьезно: КОНЬ.

Россию все эти люди за последний год знатно запомоили. Хотя ладно. Кого я обманываю, у России на протяжении всей истории так себе репутация даже в глазах собственных сограждан.

Но ЭЙ! Слышьте, там?! КОНЯ НЕ ТРОЖЬТЕ! За Коня и двор — стреляю в упор!

Конь — это настоящий гимн России. И гимн всего самого лучшего, что в нас есть. Лишь только вы начнете приближаться к Коню — порчу наведу такую, что порчи всех украинских ведьм вам сказкой покажутся!

Другие новости ничуть не лучше.

Дарья Апахончич:

в москве была презентация книги о депрессии, пришли менты, положили всех лицом в пол, некоторых избили.

- депрессия? да у вас просто репрессии нормальной не было, - прокомментировали свои действия менты.

Анатолий Несмиян:

Сегодня в ленте очередной обыденный случай о том, как какой-то бдительный гражданин в метро усмотрел в соседнем телефоне что-то дискредитирующее, успел сообщить органам, и соседа приняли, а суд быстро оформил его под замок на сколько-то там дней.

Пропаганда не делает людей скотами, она рассчитана на скотов. Просто скоты в какой-то момент перестают стесняться своей сущности и перестают нуждаться в том, чтобы казаться людьми.

Аббас Галлямов:

Надо будет потом, после смены режима, извлечь это дело, найти доносчика и судить его – как минимум, за клевету, ложный донос и что-нибудь подобное. Не из-за злости, а чтоб прецедент создать. Чтоб в будущем другим неповадно было.

Илья Вайцман:

Мне всегда казалось, что поляризационные пленки для смартфонов, не позволяющие подсматривать на экран сбоку - атрибут параноиков, конспирологов и влюбленных юношей с горящим взором. Ну в самом деле: кто там всерьез изучает, что там на телефоне у соседнего пассажира? Кому это надо? Реальные «тайные агенты рептилоидов» не будут же секретные переговоры в метро вести?!

Однако, в РФ обр.2023 года поляризационные пленки уже, кажется, необходимый инструмент. На самом деле защищающий от "бдительных граждан", остервенело выискивающих вокруг "врагов и предателей". Серьезно, такие пленки стоят совсем недорого, а #безопасность в случае подобных угроз они реально повысят. И яркость тоже можно прикрутить.

Я понимаю, что эта рекомендация сама отдает паранойей, но прецедент ареста по доносу такого типа уже есть, и думаю, что не он один.

Олег Пшеничный:

Есть подозрение, что "донос из метро", - это туфта, мужика наметили заранее, и определили по камере, а "свидетеля из вагона" пришили к делу задним числом. Но без фактуры разобраться тут трудно, разумеется.

Увы, в любом случае всем запомнятся только заголовки про то, что было в протоколе, якобы был донос из метро. А это гэбне и нужно - депрессия и деморализация. А журналисты опять работают как бесплатный пиар "центра Э".

Ирина Трубецкая:

Хроники тоталитарной власти.

19 марта. На презентацию книжки с рисунками про депрессию ворвалась полиция, кто не успел выйти, положили лицом в пол, двоих избили. Вчера я смотрела анонс этой презентации и думала пойти, чтобы поддержать морально автора и послушать про депрессию, переживаемую мною последние годы. Это книжка девушки, арестованной прошлой весной за антивоенные действия, Саши Скочиленко. Блин, презентация книги, люди сидели слушали! Что это за произвол, на каком основании вламывается полиция?

18 марта. Милиция ворвалась в бар, где сидели обычные люди. Угрожая электрошокерами(!) их принудили петь патриотичные песни, писать z и угрожали. Это не полиция, произвол и садисты, кошмарящие кого захотят.

17 марта. Одному человеку в метро не понравились картинки в телефоне другого, они "дискредитировали армию Рф". Моментально донос, через несколько станций входит милиция проверять телефон. Через несколько часов суд и всё, человек в спецприёмнике. За картинки и просто чтение новостей! Такой донос, повод и скорость суда - это уже как тройки в 30е или ещё нет?

За антивоенные речи к людям вовсе вламываются, избивают сонных, издеваются, как было с Михаилом Лобановым и участниками Маяковских чтений. И ещё детей отбирают у родителей за надписи о мире.

Друзья, как вы живёте в этих новостях? И ведь некоторое затишье на войне, хотя всё равно почти каждый день где-то в Украине прилетает и убивает людей.

На днях приснился сон. Я убегаю от кого-то, пригород какой-то, дорога. Странно, вокруг разруха. Ситуация накаляется, не помню уже деталей - такие сны сюрреалистичны, с переходами. И вижу машину, но не помню теперь, заглядываю ли в неё извне или смотрю с заднего сиденья - машина пытается уехать от кого-то большого и страшного, в лобовом стекле появляется большой ствол, стреляет в упор и женщина за рулём оседает. Я смотрю прямо на неё, в лицо, понимаю вдруг, что это украинский пригород, откуда мы пытаемся выехать, и просыпаюсь. Это был кошмар, очень реально увиденный. Полдня приходила в себя - откуда в моей голове детали и лицо этой женщины, почему я участник сцены, в которую никогда не попадала?? Я не смотрела док.видео с начала войны, не могу видеть ужасы, но читала такие истории, потому что в новостях было.

Очень стало внутренне тяжело продолжать быть.

Екатерина Винокурова:

История про бар Underdog и рифмующаяся с ней история про то, как некий мужик в метро заглянул в телефон соседа и донес, что тот смотрел не те страницы в обычное время, конечно бы, были резонансными.

А сейчас - ну ок, будни фашизма, мы что, не привыкли что ли?

В романах Ремарка меня всегда удивляла эта обыденность зла, о которой говорят герои.

Да, вот полицаи ворвались в помещение и издеваются над людьми(отчеркну, что, насколько я помню, бар говорил, что ни на какие ВСУ не собирал и что страницу взломали конкуренты). Да, находясь на улице, помните, что любой прохожий - потенциальный доносчик. Следите за словами, не доверяйте никому, кроме самых близких друзей, будьте готовы к арестам, кому повезет - дождется гудка в ночи в Лиссабоне.

Те из нас, кто пройдет через эти годы и останется жив, очевидно, не будут их обсуждать с детьми. И вообще будут стараться не обсуждать.

Андрей Лошак:

Это важная веха осатанения режима, которая показывает, что больше жить параллельной жизнью в своей уютной квартирке, где все как в Европе, не получится. Как говно из прорвавшей канализации, рашизм проник повсюду, не оставив ни одного уголка, свободного от его зловонного присутствия. Путин окончательно перешел из стадии вора в стадию кровопийцы, а подобные переходы традиционно сопровождаются тотальными репрессиями - необходимый этап перед окончательным крахом. Выборы 24-го года должны будут показать небывалое единение народа вокруг фюрера - и чем хуже будет ситуация на фронте, тем сильнее нужно будет показать воодушевление и преданность. Для этого зондер-командам дан полный карт бланш на насилие над теми, кто не зигует. Ужасно жалко молодежь, которых эта гнида мучает и убивает, но ничем, совершенно ничем им теперь не поможешь кроме совета "валите, если можете"

Андрей Янпольский:

Дистанция от этого налета ментов до настоящего тотального [кошмара] очень коротка. Сопротивляться вы не можете и сейчас, а потом - тем более. Бросайте все – карьеры, квартиры, работы и убегайте, если можете. Прямо сейчас. Это последний выход перед кошмаром, по результатам которого вы позавидуете не только украинцам.

Водить такси, мыть посуду, делать массаж чужим толстым дядькам на чужбине, спать в ночлежке - лучше, чем тот ад, в который ваш недоделанный российский рейх ухнет в течение возможно, считанных месяцев.

Не требуйте уважения – для этого уже поздно, пользуйтесь жалостью, которая есть, поверьте.