Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

Будущее без Навального. Что делать? | Грани времени с Мумином Шакировым

Будущее без Навального. Что делать? | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Будущее без Навального. Что делать? | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 1:27:28 0:00
Скачать медиафайл

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• «Большой террор» начался. Главный политический оппонент Владимира Путина мертв. Довели до смерти или убили? Какой будет Россия без Алексея Навального? Что делать дальше?

• ВСУ уходит из Авдеевки. Последствия сдачи населённого пункта, расположенного в 15 километрах от Донецка.

Специальный выпуск программы «Граней времени». Мумин Шакиров подводит итоги недели с кинорежиссером Виталием Манским, юристом Еленой Лукьяновой, политологами Леонидом Гозманом и Николаем Петровым, главным редактором издания «Новая газета. Европа» Кириллом Мартыновым, американисткой Александрой Филиппенко, военным экспертом Олегом Ждановым.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG