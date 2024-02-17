Будущее без Навального. Что делать? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Специальный выпуск программы «Граней времени». Мумин Шакиров подводит итоги недели с кинорежиссером Виталием Манским, юристом Еленой Лукьяновой, политологами Леонидом Гозманом и Николаем Петровым, главным редактором издания «Новая газета. Европа» Кириллом Мартыновым, американисткой Александрой Филиппенко, военным экспертом Олегом Ждановым.