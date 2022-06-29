"Будут травить как бешеных собак". Блогеры о новых санкциях против России

В новые санкционные списки США вошли более 50 россиян, в том числе Тина Канделаки, бывший министр обороны Анатолий Сердюков вместе с Евгенией Васильевой и более сотни компаний и организаций, включая "Ростех", "КАМАЗ" и "Союз добровольцев Донбасса". Минфин США также запретил ввозить в страну российское золото. Тина Канделаки прокомментировала эти события в своем телеграм-канале, а представитель МИД Мария Захарова прокомментировала этот пост.

Мария Захарова

В новый санкционный список США включена Тина Канделаки.

Ну не в старый же её включать. Она девушка модная, следит за трендами.

Тина, когда отмечаем?

"Поздравляют" Тину Канделаки и оппозиционные комментаторы.

Россия тем временем лишила права на въезд 25 граждан США, включая членов семьи Байдена. В список вошел в том числе философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, автор широко известной книги "Конец истории".

Андрей Плахов

КОНЕЦ ИСТОРИИ

МИД запретило въезд в Россию знаменитому американскому политологу, автору книги «Конец истории и последний человек» ФРЭНСИСУ ФУКУЯМЕ. Профессор Стэнфордского университета попал в список лиц, "ответственных за формирование русофобского курса сенаторов".

Вот как, оказывается, выглядит конец истории

Летом 1989 года Фукуяма опубликовал один из главных политических текстов второй половины ХХ века — статью-эссе «Конец истории?» В 1992 году он выпустил книгу «Конец истории и последний человек». Одна из основных идей этих работ — человечество подошло к черте, за которой все идеологические противостояния уйдут в прошлое, а либеральная демократия будет все больше утверждаться в разных странах мира.

Судя по всему, насчет "конца истории" Фукуяма сильно ошибся. Но подвергся санкциям, разумеется, не за это.

Виктор Шендерович

Все-таки посреди всего этого бывает дико смешно. Например, философу Фукуяме запретили въезд в Россию.

Вот как, оказывается, выглядит конец истории...

Иван Чувиляев

Фукуяме запретили въезд в Россию потому что этому цирку реально нет конца

Аркадий Дубнов

Какая прелесть!

Фрэнсису Фукуяме запрещён въезд в Россию «на бессрочной основе»

Похоже, кто-то из его фанов на Смоленской пытается поднять рейтинг автора столь же знаменитого, сколь и обанкротившегося концепта «Конца истории».

Российские дипломаты - большие забавники

Впрочем, у моей жены, как всегда, собственное мнение

- Просто он умный. А это бесит

Спорить с женой - себе дороже.

Валерий Шубинский

НЕ ДАДИМ КОНЧИТЬ НАШУ ИСТОРИЮ

Въезд в Россию запрещен Фукуяме

Лев Рубинштейн

Тут же вспоминается одно из моих любимых мест в «Записных книжках» Ильфа:

«Х.Иванов решил нанести визит королю. Узнав об этом, король отрекся от престола».

Егор Алексеев

Политологу и философу Фрэнсису Фукуяме запретили въезд в Россию.

Фукуяме 70 лет, в России никогда не был.

Ирина Узжина

Философу Френсису Фукуяме запретили въезд в Россию. На месте МИД я бы пошла ещё дальше: запретила бы въезд всему живому. Давайте уже, не стесняйтесь!

Сирави Шурави

философу Френсису Фукуяме фундаментально фиолетова фашистская Федерация

Провластные комментаторы считают, что Фукуяме досталось за дело.

Алексей Чадаев

Тут, говорят, автор термина и концепта «Конец истории», расовый урукхай на валинорской службе Френсис Фукуяма попал под санкции МИД РФ.

Он завербовался в спецпропагандисты, вангует неизбежный крах путинской агрессии

Я как-то имел случай познакомиться с ним лично. То был период, когда к нам в Москву возили Фадеев с Дерлугьяном поочерёдно с публичными лекциями разных мировых светил — от Тоффлера до Лахмана и от Сапира до Валлерстайна. Ну и без Фукуямы куда ж. Вот что записал себе тогда, в 2007-м, сидя на его лекции: «Фукуяма — очень, предельно форматный. Я только счас узнал, что Хантингтон, оказывается, был его научруком в универе (Гарвард, ессно)». Интересно, что для меня тогда это было самым важным открытием — оказывается, «конец истории» был ведь ещё и скрытой полемикой с учителем: тот рассказывал про «столкновение цивилизаций», а этот, наоборот, настаивает, что всё, финита, цивилизаций теперь осталось одна штука, расходимся.

Ну а сейчас он завербовался в спецпропагандисты, вангует неизбежный крах путинской агрессии. Почитываю его иногда, особенно повеселился, когда он в марте предрёк и убедительно обосновал неизбежное военное поражение России в течение «нескольких недель». Даже цифры какие-то приводил, по соотношению бронетехники и ещё чего-то там. И ругал своих более осторожных коллег, которые прогнозировали «затяжной позиционный тупик».

Лучше бы всё же высказался уже наконец, значит ли всё происходящее, что история таки снова началась.

В том, что касается западных санкций в отношении России, пропагандистские каналы продолжают гнуть знакомую линию, утверждая, что самому Западу эти санкции вредят даже больше.

НЕЗЫГАРЬ

О запрете на импорт российского золота.

Атаки Запада успеха не принесли

1. Страны «большой семерки» намерены запретить импорт российского золота, добытого после введения этой санкции, если верить заявлению Байдена. Цель - «лишить Россию финансирования». Проблема в том, что прежние атаки Запада в этом направлении успеха не принесли. Скорее, наоборот: Россия нарастила профицит торгового баланса, сохранив взамен ненадежных и минимум наполовину необеспеченных евро и долларов большое количество материальных ценностей, которые при условии отказа от монетаристской парадигмы могут составить основу самодостаточности и независимости отечественной экономики, освободив ее от занесенной "спекулятивно-банковской" бациллы.

2. Однако в случае с золотом санкционеры могут получить ответный удар такой силы, что несостоявшееся эмбарго на газ будет выглядет ласковым шлепком. [....] США и их союзники, отказавшись от международного права в экономике и начав «игру без правил» с введением санкций и фактической экспроприации ЗВР, вынуждают российские власти давать ассиметричные и неожиданные ответы. Таким может стать массовая скупка золота российским Центробанком в интересах Минфина. [....] В итоге будет спровоцирован массовый ажиотаж вокруг скупки золота (бегство в ЗВР), падение резервных долларов и евро и подрыв доверия к фиатным валютам с последующим обвалом долгового рынка на 130 трлн дол. В дополнение к остановке газового экспорта в недружественные страны это вызовет масштабный социально-экономический кризис в США и союзниках по антироссийской коалиции, соответственно ослабив военные претензии и ОПК.

Темник

Дерипаска предсказывает, что через полтора года санкции, введённые против России, начнут действовать против тех стран, которые их и ввели.

Через полтора года немцы будут говорить, что это была "белая полоса"

Мысль в целом верная. Только почему через полтора года? Галлон бензина за $6 уже сейчас сильно нервирует американских обывателей. А крупнейшее химическое производство немецкого концерна BASF ещё вчера заявила о неизбежности безвозвратного прекращения деятельности.

Или мы чего-то не знаем и через полтора года немцы будут говорить, что это была «белая полоса»?

Тем временем список санкций, вводимых против России, продолжает расширяться, и наивно было бы полагать, что на жизни граждан страны они никак не скажутся, отмечает бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев:

Новые санкции США против России будут включать дополнительные сотни позиций в санкционных списках товаров, экспорт которых в Россию будет запрещен. Особое внимание уделят цепочкам снабжения российского ВПК. Аналогичные санкции в отношении ВПК готовы поддержать и другие лидеры G7. Экспорт высоких технологий из США уже упал на 97%, при общем спаде российского импорта в 45-50%. Кроме того, будут повышены вплоть до 35% пошлины на 570 групп российских товаров, которые до сих пор не попали под санкции, — суммарно на $2,3 млрд.

"Технологические санкции" представляются наиболее опасными

Мне эти «технологические санкции» представляются наиболее опасными. Без импорта современных технологий развитие некоторых видов производств может вообще остановиться (например, производство микропроцессоров). Инвестиции придется направлять не на повышение эффективности, а на применение технологий, которые не подвержены санкциям. Технологическая изоляция несет риски того, что импортозамещение будет проходить на основе устаревших технологий. Аналитики Центробанка в официальном докладе даже заговорили о рисках «обратной индустриализации». В итоге для россиян произведенная на основе этих технологий продукция будет ниже качеством и/или дороже импортных аналогов.

«Семерка» также практически согласовала запрет на импорт российского золота, что затруднит пополнение валютных резервов Центробанка.

Новые персональные санкции никак не отразятся на жизни остальных россиян

Еще одна мера против России, которую обсуждают лидеры стран G7, — ограничение нефтяных доходов страны путем снижения цен на российскую нефть (установление заниженных предельных цен), что может нанести удар по российскому бюджету. Впрочем, по опыту введения «нефтяного эмбарго» ЕС можно ожидать, что принятие этих санкций и их практическое применение будут проходить «с большим скрипом».

Страны G7 также договорились до конца года выделить Украине $29,5 млрд для покрытия дефицита бюджета. Содействие по линии EBRD и Всемирного банка составит еще $3,5 млрд.

Традиционно вводятся и новые персональные санкции, которые впрочем никак не отразятся на жизни остальных россиян.

Россия уже стала рекордсменом по числу введенных против нее санкций. Их эффективность далеко не всегда оправдала надежды авторов. Однако, очевидно, что если «спецоперация» затянется надолго, то будут появляться все новые ограничения, часть которых может оказаться болезненными, особенно по мере нарастания спада в российской экономике, который в лучшем случае перейдет в долгую стагнацию.

Между тем, если верить социологическим опросам, россиян санкции почти не беспокоят, да и о войне они с каждым месяцем думают все меньше.

Вероятно, какая-то часть элит тоже предпочитает о санкциях не думать, но это не значит, что с ними не придется иметь дело, считает Игорь Эйдман:

Их будут травить по всему миру как бешеных собак

Знаете, что меня больше всего удивляет? Они до сих пор надеются, что всё скоро как-то устаканится, забудется и будет по-старому - Куршевель, Лазурка, "яхты, рауты, вояжи". Вот идиоты. Им ничего не забудут и не простят. Их будут травить по всему миру как бешеных собак, пока не уничтожат экономически. А самых одиозных рано или поздно достанут (свои же сдадут как Милошевича) и загонят под шконку в какой-нибудь тюрьме при международном суде. На это могут уйти годы, но это неизбежно. Если они, вообще, выживут в этой глобальной самоубийственной авантюре, устроенной их безумным фюрером.