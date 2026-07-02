Букеровская премия получит имя сооснователя Playrix Бухмана

Международная Букеровская премия будет переименована в Международную Букеровскую премию имени Бухмана. Об этом сообщается на сайте премии. Новое название вводится в знак признания соглашения о долгосрочном финансировании со стороны благотворительной организации Bukhman Philanthropies.

Фонд обязался финансировать премию в течение следующих десяти лет. Одновременно призовой фонд для победителя увеличен вдвое – с 50 тысяч до 100 тысяч фунтов стерлингов. Денежная премия, как и прежде, будет поровну разделена между автором книги и её переводчиком.

Председателем жюри нового сезона станет писательница Кэти Китамура. Вместе с ней в жюри войдут писатель, переводчик и профессор Оксфордского университета Патрик Макгиннесс, писатель и режиссёр Калеб Азума Нельсон, датская писательница Ольга Равн и актриса Тесса Томпсон.

Длинный список премии из 12–13 книг объявят 16 марта 2027 года, короткий список из шести произведений – 15 апреля, а победителя назовут в мае 2027 года.

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы занялись разработкой компьютерных игр в 2001 году, когда жили в Вологде. По данным маркетингового агентства Udonis, компания Playrix стала третьим крупнейшим издателем мобильных игр в мире по выручке в 2022 году.

В 2013 году компания перенесла штаб-квартиру в Ирландию, а сами Бухманы репатриировались в Израиль. После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году Playrix прекратила деятельность в России и вывезла из страны всех сотрудников. Тогда же братья попросили журнал Forbes больше не называть их российскими миллиардерами. Сейчас в профилях обоих предпринимателей на сайте издания указано только гражданство Израиля.