Букеровская премия присуждена Дэймону Гэлгуту из ЮАР

Лауреатом Букеровской премии за 2021 год стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут. Награда присуждена за роман-сагу "Обещание". Он также получит денежное вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Роман охватывает 40-летний период в истории ЮАР во времена апартеида и после его отмены и рассказывает о взаимоотношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки. Сюжет построен на обещании старой хозяйки фермы под Преторией подарить служанке дом, в котором она живёт. Обещание, которое следующие поколения белой семьи фермеров никак не могут выполнить.

Критики отмечают не только прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, но и юмор автора.

Гэлгут попал в шортлист номинантов Букеровской премии уже в третий раз. Первые два были в 2003 и 2010 годах.

Букеровская премия вручается с 1969 года. С 2014 года претендовать на эту награду может писатель из любой страны , произведение которого написано на английском языке и издано в Великобритании в год присуждения премии. В 2004 году была учреждена международная Букеровская премия, которая вручается за романы, переведенные на английский язык.