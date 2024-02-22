Бундестаг не упомянул ракеты Taurus в заявлении о помощи Украине

Бундестаг – парламент Германии – в четверг принял заявление о поддержке Украины, предложенный правящей коалицией. Альтернативное заявление фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС, в котором говорилось о необходимости поставки Украине крылатых ракет Taurus, было отклонено. В поимённом голосовании 182 депутата высказались "за", 480 – "против", пятеро воздержались.

В заявлении ХДС/ХСС говорилось, что "для настоящего эпохального поворота в германской внешней политике и политике безопасности" необходимо было бы "незамедлительно поставить Украине все запрошенные и имеющиеся в Германии системы вооружений", включая ракеты Taurus. Политик от входящей в коалицию СвДП, председатель оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая давно требует поставок этих ракет, проголосовала "за".

Председатель ХДС Фридрих Мерц во время дебатов в парламенте потребовал поставок этих ракет, подчеркнув, что Украина не получает достаточно необходимого для борьбы против российского агрессора материла.

В одобренном парламентом заявлении трёх партий правительственной коалиции (СДПГ, "Союз 90-х/Зелёные" и СвДП), речь шла лишь о поставках "дополнительных необходимых систем вооружений". Ракеты типа Taurus в нём не были названы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор отказывается принимать решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. От имени правительства Германии в дебатах принял участие министр обороны Борис Писториус. Он гарантировал поставки Украине всех других систем вооружений, однако не назвал среди них крылатых ракет Taurus. На вопрос депутата ХДС Юргена Хардта, имеются ли в виду в заявлении трёх партий правительственной коалиции эти ракеты, Писториус ответил, что он его прочитал, но не может дать ему оценку. "Заявители наверняка продумали его, а я не член фракции СДПГ в бундестаге", – ушёл министр от ответа.

Заместитель председателя фракции ХДС Йоханн Вадефуль потребовал от Шольца назвать причину отказа поставлять Украине ракеты Taurus. Политик подчеркнул, что никто их не знает и никто до сих пор не получил никаких объяснений. Вадефуль указал на то, что общественность, Украина, а также бундестаг имеют право узнать, почему поставки не осуществляются.