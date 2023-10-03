Бурятского режиссёра обвинили в дискредитации армии

Режиссёра из Бурятии Артёма Бурлова обвинили по административной статье о так называемой дискредитации российской армии из-за слов о том, что жителей Бурятии "отправляют на убой прогнившие изнутри чиновники, чьи дети прячутся за границей". Об этом сам Бурлов рассказал редакции Сибирь.Реалии.

Дело связано с постом в телеграме от 7 сентября, в котором режиссёр также обратился к главе республики Алексею Цыденову и его заместителю Петру Мордовскому с просьбой объяснить, где живут их дети.

Полицейские не объяснили Бурлову, какие именно слова якобы дискредитируют армию России. Дата суда пока также неизвестна. Бурлов полагает, что заявление на него написал кто-то из высокопоставленных сотрудников правительства Бурятии.

В инстаграме режиссёр опубликовал видео с полицейскими, пришедшими к нему домой.

В сентябре 2023 года мировой суд Советского района Улан-Удэ оштрафовал Бурлова на 100 тысяч рублей по делу о клевете на родственников министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой. Бурлов написал, что родственники Дагаевой уехали в США, чтобы избежать мобилизации. Он утверждает, что располагает доказательствами их отъезда.