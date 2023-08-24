Бурятской активистке запросили три года колонии

В Улан-Удэ гособвинение запросило 61-летней бурятской активистке Наталье Филоновой три года колонии по делу о применении силы к сотруднику полиции. Об этом сообщила правозащитница Надежда Низовкина во время своей ютуб-трансляции.

Отягчающим обстоятельством при вынесении решения в пользу реального лишения свободы, по словам Низовкиной, может стать период мобилизации.

Свою вину Филонова не признала. Приемный сын активистки Владимир Алалыкин во время трансляции Низовкиной писал в комментариях: "Свободу маме".

Октябрьский районный суд Улан-Удэ огласит приговор Наталье Филоновой 31 августа в 16:00 по местному времени.