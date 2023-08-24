Бурятской активистке запросили три года колонии

В Улан-Удэ гособвинение запросило 61-летней бурятской активистке Наталье Филоновой три года колонии по делу о применении силы к сотруднику полиции. Об этом сообщила правозащитница Надежда Низовкина во время своей ютуб-трансляции.
Отягчающим обстоятельством при вынесении решения в пользу реального лишения свободы, по словам Низовкиной, может стать период мобилизации.
Свою вину Филонова не признала. Приемный сын активистки Владимир Алалыкин во время трансляции Низовкиной писал в комментариях: "Свободу маме".
Октябрьский районный суд Улан-Удэ огласит приговор Наталье Филоновой 31 августа в 16:00 по местному времени.
- Уголовное дело в отношении активистки возбудили в конце октября 2022 года. Ей вменили нападение на сотрудников полиции, одному из которых она якобы сломала палец во время задержания на митинге против мобилизации.
- Филонову поместили в СИЗО 17 ноября за нарушение правил домашнего ареста. В знак протеста она объявила голодовку. Её муж, который проживает в другом селе, попал с инфарктом в больницу, из-за чего её приемный сын, гостивший в то время у отца, остался один. Несовершеннолетнего ребенка отправили в детский дом.
- В марте 2023 года сотрудник детского дома не отпустил приемного сына Филоновой на судебное заседание к матери, а сам он сообщал о давлении внутри детского дома.
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