Скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший

В пятницу вечером скончался бывший президент США Джордж Буш-старший. Ему было 94 года.

В своем заявлении его сын бывший президент США Джордж Буш-младший назвал отца "человеком высочайшего калибра, лучшим отцом, которого был могли пожелать дочь и сын". Президент Дональд Трамп выразил соболезнования, назвав бывшего президента примером для многих американцев, выбравших путь служения обществу.

В 18 лет после окончания школы Джордж Буш пошел служить в морскую авиацию и стал самым молодым пилотом, совершив 58 боевых вылетов на тихоокеанском театре военных действий. В 1944 году его самолет был сбит, но Буша спасли американские подводники.

Долгая карьера Джорджа Буша в политике началась в Техасе, где он был избран членом местной легислатуры. Затем он служил американским представителем в ООН, директором ЦРУ, а в 1980 году он стал вице-президентом в администрации Рональда Рейгана, в 1988 году был избран президентом.

На его правление пришелся конец "холодной войны", роспуск Советского Союза и операция по освобождению Кувейта, захваченного войсками Ираком. В операции "Буря в пустыне" участвовали войска 30 стран.

После поражения на президентских выборах 1991 года Джордж Буш-старший активно поддерживал своего сына Джорджа Буша-младшего в борьбе за президентство в 2000 году.

Он был известен активным образом жизни. Он отметил свое 90-летие прыжком с парашютом с вертолета. Последние 4 года жизни он пользовался инвалидной коляской. Его жена Барбара Буш умерла 8 месяцев назад.