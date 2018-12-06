В Вашингтоне простились с 41-м президентом США

В среду Соединенные Штаты простились с 41-м президентом страны Джорджем Гербертом Уокером Бушем, скончавшимся в пятницу в возрасте 94 лет у себя дома в Хьюстоне.

Официальная церемония прощания прошла в Национальном соборе в Вашингтоне, куда покрытый государственным флагом гроб с телом бывшего президента под звуки артиллерийского салюта был доставлен из ротонды Капитолия, где в течение двух дней дань уважения Джорджу Бушу отдали тысячи американцев.

На церемонии прощания присутствовали президент Дональд Трамп, провозгласивший среду национальным днем траура, четверо бывших президентов Соединенных Штатов, семья Джорджа Буша, видные политики, бывшие руководители нескольких государств, с которыми сотрудничал бывший президент.

Выступивший первым историк Джон Мичем, назвал Джорджа Буша "последним выдающимся солдатом-президентом", "нашим щитом" в опасные времена. Во время церемонии не обошлось и без улыбок. Все выступавшие говорили о любви бывшего президента к шутке и самоиронии. Собравшиеся смехом ответили на эпизод из биографии Джорджа Буша, приведенный Мичемом. В пылу предвыборной кампании, проводя встречу в переполненном зале универсального магазина, призывая голосовать за себя, Джордж Буш внезапно осознал, что он пожал руку манекену, и моментально отреагировал: "Никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Я должен был попросить!"

С прощальным словом на церемонии выступил сын 41-го президента 43-й президент США Джордж Буш-младший.

Как сообщает пресса, семья Бушей попросила выступавших не делать никаких политических заявлений. Между тем, многие наблюдатели обратили внимание на то, что президент Дональд Трамп, сидевший в первом ряду рядом с тремя бывшими президентами и их женами, обменялся рукопожатием лишь со своим предшественником Бараком Обамой и его женой.

После церемонии гроб с телом Джорджа Буша был доставлен самолетом ВВС в Хьюстон, где в местном соборе состоится семейное прощание с бывшим президентом. Он будет похоронен в четверг на территории своей президентской библиотеки, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.