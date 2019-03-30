Прокуратура США призывает суд депортировать Бутину в Россию

Американская федеральная прокуратура поддержала просьбу Марии Бутиной к суду о ее высылке в Россию после определения наказания, которое, как ожидается, будет не больше срока, уже проведенного ею в заключении во время следствия.

Это следует из судебных документов, обнародованных в пятницу. Бутина заявляет, что у нее "нет опасений, что она может стать объектом преследований в России" или может быть "подвергнута пыткам" за ее согласие сотрудничать с американским следствием. Если просьба будет одобрена, то Бутина избежит потенциально продолжительной процедуры принятия решени о ее высылке из США, в течение которого она будет находиться в иммиграционной тюрьме. Она отказывается от права на убежище в Соединенных Штатах и посещения США в течение 10 лет.

Прибывшая в США по студенческой визе в 2016 году Мария Бутина признала себя виновной в нарушении законов о регистрации иностранных агентов. Американская прокуратура уподобила ее действия шпионажу. Она завязывала контакты с видными консервативными политиками по заданию российского официального лица.

Ей грозит пятилетнее тюремное заключение, однако, ожидается, что суд учтет ее сотрудничество со следствием и приговорит ее не более, чем к шести месяцам тюрьмы, и она будет депортирована сразу после оглашения меры наказания, что может произойти 26 апреля.