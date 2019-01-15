СМИ США: Кремль одобрил внедрение Бутиной в Соединенных Штатах

Операция по внедрению Марии Бутиной в консервативные круги американского политического истеблишмента проводилась с ведома и одобрения Кремля. Опекуном Бутиной и инициатором операции был Александр Торшин, в прошлом заместитель председателя Совета Федерации и заместитель главы Банка России. Такой вывод содержится в отчете американских спецслужб, оказавшимся в распоряжении издания The Daily Beast.

Мария Бутина, в конце прошлого года признавшая себя виновной в незаконной деятельности в качестве незарегистрированного агента России в США, в течение нескольких лет устанавливала связи с с видными американскими консерваторами, включая представителей Национальной стрелковой ассоциации. Согласно разведотчету, именно Торшин был инициатором первых контактов с представителями американской организации, защищающей права американцев на владение оружием, которые состоялись задолго до президентских выборов в США 2016 года. Он порекомендовал российскому руководству провести операцию и отчитывался о ее ходе.

Официальная Москва, в том числе Владимир Путин, всегда категорически отрицала свою причастность к попыткам россиян внедриться в Национальную стрелковую ассоциацию. Белый дом и американские разведслужбы никогда не заявляли о прямой причастности Кремля к этим усилиям, хотя в обвинении, предъявленном Бутиной, сказано, что она “представляла интересы Российской Федерации”. В разведывательном отчете, к которому получил доступ The Daily Beast, утверждается, что российский МИД не возражал против того, чем занимался Торшин, поскольку контакты в консервативных кругах могли быть полезны в случае победы республиканцев на президентских выборах 2016.

“Совершенно ясно, что Александр Торшин имел, как минимум, благословение Кремля на то, что он делал “, - говорит в интервью изданию анонимный сотрудник европейской разведки. Донесения Торшина, приведенные в отчете, относятся к 2015 году, когда Бутина и Торшин организовывали поездку руководителей Национальной стрелковой ассоциации в Москву. Торшин рекомендовал принимающей стороне “прощупать“ гостей на предмет их взглядов на российско-американские отношения. Торшин также советовал кому-нибудь из аппарата Путина принять участие во встрече с американцами. К разработке мероприятий по внедрению в стрелковую ассоциацию предлагалось подключить посольство РФ в Вашингтоне.

Сейчас Александр Торшин является объектом американских санкций. Мария Бутина пошла на сотрудничество со следствием и сейчас ожидает приговора суда.