Крайние мигранты. Женщину убили одни, выселили других

В воскресенье, 12 сентября, в подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита 65-летняя Наталья Ерёмкина. Труп нашли на следующий день, тогда же задержали подозреваемых: двух граждан "одного из соседних государств 1988 и 1984 года рождения". Жители Бужанинова решили, что убийцы работали на предприятии "Экоокна", и вечером в понедельник собрались у общежития с иностранными рабочими, угрожая "всё на*** тут сжечь" и требуя выселения приезжих. Кто-то разбил стекло во входной двери, но погрома всё-таки не случилось. Как выяснилось, задержанные в общежитии не проживали, на "Экоокнах" не работали, но рабочих всё-таки вывезли, а в компанию приехала прокуратура: проверяют не только правильность оформления иностранных сотрудников, но и, как сказал РС сотрудник компании, попросивший не называть его имени, вдруг стали искать на производстве наркотики. "Постригут и уедут", – говорит собеседник Радио Свобода.

Бужаниново ­– небольшое село в получасе езды от Сергиева Посада. Население по официальным данным – 1700 человек, вокруг – многочисленные дачные посёлки. Погибшая как раз шла с дачи, когда двое мужчин напали на неё на дороге, увели в лес и там убили. Оба задержанных также работали на одной из дач – строили дом, причем, по словам продавщицы местного магазина, приехали сюда совсем недавно, первый раз она увидела их пару недель назад. Странностями не отличались, часто покупали пиво, купили его и в день убийства.

Сейчас Бужаниново успокоилось. По улицам курсирует полицейский УАЗ Патриот, неподалёку от общежития дежурит машина Росгвардии, как пояснил Радио Свобода сотрудник полиции, в самом общежитии работает следственная группа (что она там делает, если преступники там не проживали, непонятно). Бужаниновцы, с которыми удалось поговорить Радио Свобода, рады, что иностранцев увезли: несмотря на то что никаких инцидентов с ними никогда не было, "они ходили толпами даже и на детскую площадку", что многих раздражало. Советник главы Сергиево-Посадского городского округа Антон Емелин сказал в интервью Радио Свобода, что администрация специально подняла архив МВД и службы 112 – жалоб на сотрудников "Экоокон" никогда не поступало.

Впрочем, в видео сергиево-посадского журналиста Андрея Трофимова, который первым написал о случившемся и первый же приехал освещать сход у общежития, многие женщины жаловались на то, что жители общаги "приставали" к ним и они не чувствовали себя в безопасности. (Вопросы у органов появились и к самому Трофимову: как он рассказал в интервью Радио Свобода, "источники" в правительстве Московской области и в ГУВД требовали от него прекратить освещать события в Бужанинове, угрожая уголовным делом по ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". 16 сентября Трофимов дал пояснения в городской прокуратуре, правда, по фактам оскорбления депутата КПРФ, который также приезжал на место).

По словам местных жителей, в здании общежития раньше располагалась администрация села, но потом Бужаниново включили в состав сельского поселения Березняки, а здание продали. Антон Емелин утверждает, что сейчас здание принадлежит самим "Экоокнам", впрочем, по словам Инны Филоненко, директора по развитию компании, фирма арендует его у других владельцев. Антон Емелин рассказал Радио Свобода, что администрация договорилась с собственником, что на первом этаже разместится опорный пункт полиции и аптека, также обсуждается вопрос о возможном размещении в здании офиса МФЦ.

В неизвестном направлении

От общаги до производства метров двести, рядом жилой квартал, пара магазинов и лес. По словам Инны Филоненко, в общежитии размещалось 150 человек, все граждане Узбекистана, которые приезжают сюда летом, возвращаясь на зиму домой: окна – бизнес сезонный. Сейчас всех сотрудников перевезли в другое общежитие на территории некой промзоны в Сергиевом Посаде. "Территория охраняется сотрудниками частного охранного предприятия. На территории промышленной зоны есть магазин, мигранты никуда далеко от своего общежития не уходят", – сообщает Антон Емелин. Вопрос, зачем вообще было увозить рабочих, если они не имеют отношения к преступлению, Инна Филоненко предпочла оставить без комментариев, сообщив, что местная администрация помогла оперативно найти новое жильё, причём потребовалось не одно место, а несколько. "Выселили по просьбе жителей, потому что их волновало массовое скопление выходцев из Средней Азии рядом с их местом проживания. Общежитие находилось в непосредственной близости к жилым домам", – поясняет Антон Емелин.

Где будут жить рабочие, Инна Филоненко также не рассказала. "Люди очень напуганы, – говорит она. – Сегодня половина рабочих на работу не вышла, потому что нужно заниматься обустройством быта: где спать, как есть. Здесь всё было налажено". Вообще, переезд очень не удобен компании. Общежитие в Бужанинове "снимали за небольшие деньги", на работу сотрудники ходили пешком, а теперь их необходимо возить – в три захода. Готовили и ели они также в общежитии, столовой на производстве нет, а теперь руководство вынуждено думать о питании. По словам Фархада, уроженца Бухары, который приезжает работать в Бужанинове с 2013 года, он теперь опасается выходить в село: "Люди злые на нас", – говорит Фархад.

Инна Филоненко рассказала Радио Свобода, что "Экоокна" занимают первое место в России по объёмам продаж светопрозрачных конструкций, устанавливая около миллиона кв. м окон в год. Инна с мужем Андреем Филоненко открыли "Экоокна" 19 лет назад, сегодня у них несколько производственных площадок в Сергиево-Посадском районе, на предприятии работает 2000 человек, из которых 60% – это граждане России, остальные иностранцы. "Мы градообразующее предприятие для Сергиева Посада, – говорит Филоненко. – У нас половина Бужанинова работает. У нас никогда не было проблем ни с местным населением, ни с властями, у нас все оформлены официально, приезжие платят за патент, за медицинскую страховку, сейчас из-за пандемии сюда очень сложно и дорого приехать, они там всем аулом собирают на это деньги. Люди приезжают зарабатывать, чтобы отбить всё это". Зарплата у сотрудников сдельная, поэтому, по словам Филоненко, сейчас и рабочие расстроены тем, что вынуждены тратить время не по назначению, и владельцы опасаются, что не выполнят обязательства перед поставщиками: одно только производство в Бужанинове отгружает ежедневно по 2500 стеклопакетов и 1500 окон. Опасаются предприниматели и за репутационные потери: "Вы посмотрите, сколько на нас всего вылилось в интернете, – говорит Инна Филоненко. – Вчера на телевидении вышло интервью, где нас прямо обвиняют в убийстве, представляете?! Мы им написали претензию, они быстро это убрали. Я не понимаю вообще, почему такой резонанс это вызвало: много лет уже повсюду работают иностранцы. Куда от них денешься? К примеру, все крупные строительные компании – наши партнёры, мы стеклим все высотки в Москве. Когда иностранцы разъехались по домам и не смогли вернуться из-за пандемии, встали все стройки – некому было работать! Я думаю, что просто люди озлоблены и им надо на ком-то выместить свою агрессию".