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Общество

Крайние мигранты. Женщину убили одни, выселили других

В воскресенье, 12 сентября, в подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита 65-летняя Наталья Ерёмкина. Труп нашли на следующий день, тогда же задержали подозреваемых: двух граждан "одного из соседних государств 1988 и 1984 года рождения". Жители Бужанинова решили, что убийцы работали на предприятии "Экоокна", и вечером в понедельник собрались у общежития с иностранными рабочими, угрожая "всё на*** тут сжечь" и требуя выселения приезжих. Кто-то разбил стекло во входной двери, но погрома всё-таки не случилось. Как выяснилось, задержанные в общежитии не проживали, на "Экоокнах" не работали, но рабочих всё-таки вывезли, а в компанию приехала прокуратура: проверяют не только правильность оформления иностранных сотрудников, но и, как сказал РС сотрудник компании, попросивший не называть его имени, вдруг стали искать на производстве наркотики. "Постригут и уедут", – говорит собеседник Радио Свобода.

Бужаниново ­– небольшое село в получасе езды от Сергиева Посада. Население по официальным данным – 1700 человек, вокруг – многочисленные дачные посёлки. Погибшая как раз шла с дачи, когда двое мужчин напали на неё на дороге, увели в лес и там убили. Оба задержанных также работали на одной из дач – строили дом, причем, по словам продавщицы местного магазина, приехали сюда совсем недавно, первый раз она увидела их пару недель назад. Странностями не отличались, часто покупали пиво, купили его и в день убийства.

Бужаниново, общежитие для иностранных рабочих компании "Экоокна"
Бужаниново, общежитие для иностранных рабочих компании "Экоокна"

Сейчас Бужаниново успокоилось. По улицам курсирует полицейский УАЗ Патриот, неподалёку от общежития дежурит машина Росгвардии, как пояснил Радио Свобода сотрудник полиции, в самом общежитии работает следственная группа (что она там делает, если преступники там не проживали, непонятно). Бужаниновцы, с которыми удалось поговорить Радио Свобода, рады, что иностранцев увезли: несмотря на то что никаких инцидентов с ними никогда не было, "они ходили толпами даже и на детскую площадку", что многих раздражало. Советник главы Сергиево-Посадского городского округа Антон Емелин сказал в интервью Радио Свобода, что администрация специально подняла архив МВД и службы 112 – жалоб на сотрудников "Экоокон" никогда не поступало.

Дачный посёлок Приозёрный, на этом участке работали задержанные по подозрению в убийстве Натальи Ерёмкиной
Дачный посёлок Приозёрный, на этом участке работали задержанные по подозрению в убийстве Натальи Ерёмкиной

Впрочем, в видео сергиево-посадского журналиста Андрея Трофимова, который первым написал о случившемся и первый же приехал освещать сход у общежития, многие женщины жаловались на то, что жители общаги "приставали" к ним и они не чувствовали себя в безопасности. (Вопросы у органов появились и к самому Трофимову: как он рассказал в интервью Радио Свобода, "источники" в правительстве Московской области и в ГУВД требовали от него прекратить освещать события в Бужанинове, угрожая уголовным делом по ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". 16 сентября Трофимов дал пояснения в городской прокуратуре, правда, по фактам оскорбления депутата КПРФ, который также приезжал на место).

По словам местных жителей, в здании общежития раньше располагалась администрация села, но потом Бужаниново включили в состав сельского поселения Березняки, а здание продали. Антон Емелин утверждает, что сейчас здание принадлежит самим "Экоокнам", впрочем, по словам Инны Филоненко, директора по развитию компании, фирма арендует его у других владельцев. Антон Емелин рассказал Радио Свобода, что администрация договорилась с собственником, что на первом этаже разместится опорный пункт полиции и аптека, также обсуждается вопрос о возможном размещении в здании офиса МФЦ.

Инна Филоненко, директор по развитию компании "Экоокна"
Инна Филоненко, директор по развитию компании "Экоокна"

В неизвестном направлении

От общаги до производства метров двести, рядом жилой квартал, пара магазинов и лес. По словам Инны Филоненко, в общежитии размещалось 150 человек, все граждане Узбекистана, которые приезжают сюда летом, возвращаясь на зиму домой: окна – бизнес сезонный. Сейчас всех сотрудников перевезли в другое общежитие на территории некой промзоны в Сергиевом Посаде. "Территория охраняется сотрудниками частного охранного предприятия. На территории промышленной зоны есть магазин, мигранты никуда далеко от своего общежития не уходят", – сообщает Антон Емелин. Вопрос, зачем вообще было увозить рабочих, если они не имеют отношения к преступлению, Инна Филоненко предпочла оставить без комментариев, сообщив, что местная администрация помогла оперативно найти новое жильё, причём потребовалось не одно место, а несколько. "Выселили по просьбе жителей, потому что их волновало массовое скопление выходцев из Средней Азии рядом с их местом проживания. Общежитие находилось в непосредственной близости к жилым домам", – поясняет Антон Емелин.

Бужаниново, производство компании "Экоокна"
Бужаниново, производство компании "Экоокна"

Где будут жить рабочие, Инна Филоненко также не рассказала. "Люди очень напуганы, – говорит она. – Сегодня половина рабочих на работу не вышла, потому что нужно заниматься обустройством быта: где спать, как есть. Здесь всё было налажено". Вообще, переезд очень не удобен компании. Общежитие в Бужанинове "снимали за небольшие деньги", на работу сотрудники ходили пешком, а теперь их необходимо возить – в три захода. Готовили и ели они также в общежитии, столовой на производстве нет, а теперь руководство вынуждено думать о питании. По словам Фархада, уроженца Бухары, который приезжает работать в Бужанинове с 2013 года, он теперь опасается выходить в село: "Люди злые на нас", – говорит Фархад.

Бужаниново, от общежития до производства два шага
Бужаниново, от общежития до производства два шага

Инна Филоненко рассказала Радио Свобода, что "Экоокна" занимают первое место в России по объёмам продаж светопрозрачных конструкций, устанавливая около миллиона кв. м окон в год. Инна с мужем Андреем Филоненко открыли "Экоокна" 19 лет назад, сегодня у них несколько производственных площадок в Сергиево-Посадском районе, на предприятии работает 2000 человек, из которых 60% – это граждане России, остальные иностранцы. "Мы градообразующее предприятие для Сергиева Посада, – говорит Филоненко. – У нас половина Бужанинова работает. У нас никогда не было проблем ни с местным населением, ни с властями, у нас все оформлены официально, приезжие платят за патент, за медицинскую страховку, сейчас из-за пандемии сюда очень сложно и дорого приехать, они там всем аулом собирают на это деньги. Люди приезжают зарабатывать, чтобы отбить всё это". Зарплата у сотрудников сдельная, поэтому, по словам Филоненко, сейчас и рабочие расстроены тем, что вынуждены тратить время не по назначению, и владельцы опасаются, что не выполнят обязательства перед поставщиками: одно только производство в Бужанинове отгружает ежедневно по 2500 стеклопакетов и 1500 окон. Опасаются предприниматели и за репутационные потери: "Вы посмотрите, сколько на нас всего вылилось в интернете, – говорит Инна Филоненко. – Вчера на телевидении вышло интервью, где нас прямо обвиняют в убийстве, представляете?! Мы им написали претензию, они быстро это убрали. Я не понимаю вообще, почему такой резонанс это вызвало: много лет уже повсюду работают иностранцы. Куда от них денешься? К примеру, все крупные строительные компании – наши партнёры, мы стеклим все высотки в Москве. Когда иностранцы разъехались по домам и не смогли вернуться из-за пандемии, встали все стройки – некому было работать! Я думаю, что просто люди озлоблены и им надо на ком-то выместить свою агрессию".

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