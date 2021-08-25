Была весна, была надежда... Стефания Кулаева – об Алесе Беляцком

Август 2011 года запомнился мне арестом правозащитника, коллеги и друга Алеся Беляцкого, руководителя белорусского правозащитного центра "Весна". Беляцкий был сразу признан политическим заключенным, преследуемым за правозащитную деятельность (формальным обвинением в его адрес было "уклонения от уплаты налогов", фактически же преследование велось за активную гражданскую позицию, защиту участников протеста в Беларуси в 2010 году). Тогда в защиту Алеся и "Весны" выступали очень многие, проводились акции солидарности по всем миру, даже день его ареста 4 августа стал на несколько лет "днём международной солидарности с гражданским обществом Беларуси".



Мы писали ему письма, уже по памяти надписывая адрес СИЗО-1 в Минске, так называемой "Володарки". 10 лет спустя приходится опять адресовать письма Алесю туда же: в августе 2021 года этот замечательный правозащитник, удостоенный множества международных премий, опять находится в тюрьме, а с ним и его коллеги, товарищи, другие "весновцы". На сайте правозащитного центра "Весна" призывают писать им письма, опять в минскую "Володарку" и в СИЗО-3 города Гомеля, где еще раньше оказались гомельские сотрудники правозащитного центра Леонид Судаленко и Татьяна Ласица. Об обвинении известно, что "по факту работы правозащитного центра "Весна" было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса ("Финансирование и материальное обеспечение групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок")".

Согласно официальным комментариям Следственного комитета Беларуси, "Весна" якобы оказывала финансирование и прочую материальную поддержку "незаконным массовым мероприятиям", "грубо нарушающим общественный порядок". В один день с Алесем были арестованы вице-президент Международной федерации по правам человека Валентин Стефанович (чудом избежавший уголовного преследования в 2011 году, его тогда привлекли по первому делу "Весны" к административной ответственности) и юрист "Весны" Владимир Лабкович. А в 2020 году уже были арестованы волонтеры центра Марфа Рабкова и Андрей Чепюк. Среди предъявленных абсурдных обвинений Марфе есть и такое: "Разжигание социальной вражды к власти группой невыясненных лиц".

Наши коллеги и друзья из правозащитного центра "Весна" должны быть немедленно освобождены!

"Международная Амнистия" и другие международные организации опять запускают кампании в защиту весновцев, коллеги из разных стран опять выпускают письма с требованием немедленного освобождения правозащитников. Всё это и похоже на то, что было 10 лет назад, и не очень похоже. Тогда всё же было меньше политических заключенных в Беларуси, можно было приезжать на суды, можно было выходить на пикеты в России. Это было заметнее, не тонуло в потоке грустных и страшных новостей – центр "Весна" продолжает вести хронику репрессий, буквально каждый день пополняя список политических заключенных рядом новых имен.

Пикетирование консульства Республики Беларусь и осенью 2011 года не было делом безопасным (участников того нашего пикета в Петербурге задержали), но сейчас совсем не получилось бы провести пикет в этом месте.

А уже весенняя наша акция мая 2012 года прошла вполне хорошо. Сейчас трудно себе представить, что в самом центре Петербурга, на Малой Конюшенной улице у памятника городовому, можно было довольно большой группой людей долго стоять с плакатами: "Темницы рухнут – и Свобода!", "Нет политическим репрессиям", "Усы-усы, вы что-то проглядели, вы что-то недопоняли, усы!" (слова из антисталинского стихотворения Юрия Домбровского звучат актуально для Беларуси и сейчас). Часть лозунгов была написана на воздушных шарах, громадный чёрный шар с нарисованной на нём разломанной решеткой и надписью "Темницы рухнут!" в конце пикета взмыл высоко в небо, некоторые даже надеялись, что он долетит до Беларуси. Была на акции и коробка с надписью "Нет полицейскому государству!" на двух языках, которую нацепили на голову бронзовому городовому. Всем участникам и прохожим предлагалось подписать яркую открытку с цветами и надписью "Весна красна", эти открытки потом послали Алесю. Была, действительно, весна, была надежда… Через 2 года (в июне 2014-го) Алесь был досрочно освобожден.

Необходимо добиваться прекращения политических репрессией, никто не должен подвергаться лишению свободы за отстаивание своих прав на честные выборы, на свободу высказывания, на выражение своей гражданской позиции. Тем более нельзя преследовать людей за выполнение ими своего профессионального долга – защиты прав человека. Наши коллеги и друзья из правозащитного центра "Весна" должны быть немедленно освобождены!



Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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