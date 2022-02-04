Быший сотрудник ФСБ осуждён за участие в смертельной драке

В Екатеринбурге суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти жителя Тюмени Николая Нечаева в ноябре 2020 года. Об этом журналистам 72.Ru сообщила его вдова Полина Нечаева.

По её словам, осужденного вывели из зала в наручниках, он будет отбывать срок в Нижнем Тагиле. При этом бывший сотрудник ФСБ, вероятно, намерен обжаловать приговор.

Как сообщали Сибирь.Реалии, драка в тюменском ресторане произошла 14 ноября 2020 года. По словам Полины Нечаевой, сотрудник ФСБ несколько раз ударил её мужа за то, что тот дернул ручку на двери в туалет. После того, как Нечаев попытался дать сдачи, его начали избивать еще несколько сотрудников ФСБ.

Первоначально дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности, но затем переквалифицировали на более тяжкую. Позже один из сотрудников ФСБ подал заявление в полицию, в котором указал, что Нечаев напал на него, а коллега пытался защитить. Видеозаписи с места происшествия опровергли эту версию. В ФСБ инцидент не прокомментировали.