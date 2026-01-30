Бюджетники четырех регионов Сибири столкнулись с задержками зарплат

Этой зимой сотрудники бюджетных учреждений в четырех сибирских регионах столкнулись с задержками зарплат.

29 января в Забайкалье пожарные пожаловались, что больше месяца не получают зарплату, сообщает "НГС". По словам одного из сотрудников бюджетного учреждения "Забайкалпожспас", у сотрудников "образовались просрочки по кредитам, еда из магазина стала недоступной".

Министр лесного хозяйства края Валерий Шрейдер заявил, что зарплату задерживают по техническим причинам: "Забайкалпожспас" передают в подчинение министерства, а для этого нужно "переоформить документы, счета и программные системы".

В Новосибирске сотрудники Центрального ботанического сада Сибирского отделения РАН вовремя не получили аванс за февраль, сообщает "Сибирский экспресс". Происходящее объяснили "техническими проблемами со стороны Миннауки".

В Хакасии сотрудникам бюджетных учреждений не выплатили аванс в конце декабря, задержав его на две недели. Задержка коснулась, в том числе, министров республиканского правительства и сотрудников бюджетных СМИ, пишут Сибирь.Реалии со ссылкой на источник. 13 января глава Хакасии Валентин Коновалов уволил министра финансов Игоря Тугужекова, а затем призвал подчиненных "отказаться от излишеств и считать каждую копейку".

В декабре о задержках зарплат сообщили учителя школ в Киселевске Кемеровской области. Глава региона Илья Середюк объяснил задержку "техническим сбоем". В Анжеро-Судженске и Кемерове о задержках зарплат сообщили сотрудники медучреждений.