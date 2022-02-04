Бюро DW в Москве прекратило работу – после запрета властей

Бюро германской вещательной корпорации Deutsche Welle (DW) в Москве в пятницу, 4 февраля, прекратило работу – после того, как накануне МИД России запретил вещание Deutsche Welle в стране и объявило о лишении её корреспондентов аккредитации.

Об этом сообщает англоязычный сайт DW. Утверждается, что журналисты сдали свои аккредитации для работы в России. Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это необходимо сделать до конца дня 4 февраля. При этом она сказала, что покидать страну журналисты не обязаны.

Российские власти объяснили своё решение ответными мерами после того, как германский медиарегулятор 1 февраля запретил вещание российской государственной корпорации RT на немецком языке в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу.

Правительство Германии и Евросоюз осудили решение российских властей, назвав его необоснованным и неприемлемым. Официальный представитель Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что работа Deutsche Welle никак не связана с проблемами RT с лицензией. "Такая реакция российских властей, к сожалению, в очередной раз иллюстрирует продолжающиеся нарушения ими свободы СМИ и их неуважение к независимости медиа", – добавил Стано.

Решение властей РФ запретить в стране вещание Deutsche Welle вызвало резкую критику в Германии. Объявленные Москвой шаги в отношении DW не имеют под собой никаких оснований и олицетворяют новую напряженность в германо-российских отношениях, заявили в МИД ФРГ. В МИД Германии отвергли сравнение Deutsche Welle и телеканала RT DE и пояснили, что Deutsche Welle работает в России как независимое СМИ, на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. При этом RT DE не обращался к властям ФРГ за лицензией на вещание. К российскому телеканалу в Германии применяются те же правила, что и к остальным вещателям. По закону он имеет право оспорить в суде решение властей ФРГ, отметили в министерстве.

Москву 15 февраля намерен посетить канцлер Германии Олаф Шольц. На вопрос о том, не будет ли отменён визит в связи с запретом на деятельность DW, его представитель в пятницу ответил отрицательно.