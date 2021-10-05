Бывшая сотрудница Facebook подвергла соцсеть критике в Конгрессе США

Бывшая сотрудница компании Facebook, 37-летняя Фрэнсис Хауген, выступила на специальных слушаниях в Конгрессе США посвящённых деятельности этой крупнейшей социальной сети.



За три года работы в компании Марка Цукерберга, она скопировала ряд внутренних документов компании. Би-би-си обращает внимание на то, что, покинув должность менеджера по продукции, она передала документы властям и прессе.

Число пользователей сети Марка Цукерберга по всему миру приближается к 3 миллиардам человек. В середине 2021 года капитализация Facebook впервые превысила $1 триллион. Главным тезисом критики со стороны Фрэнсис Хауген на слушаниях прозвучали слова о том, что пользователи соцсети платят своей безопасностью за экономические успехи компании. Стремление заработать как можно больше приводит к тому, что соцсеть продвигает посты с противоречивым содержанием. По её словам, Facebook наносит ущерб воспитанию детей, способствует общественной розни и ослабляет демократию.

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