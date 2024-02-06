Бывшая жена обвинила ректора СПбГУ в избиениях

Известный петербургский юрист Наталья Шатихина заявила о том, что подвергалась систематическим издевательствам и избиениям со стороны своего бывшего мужа, ректора СПбГУ Николая Кропачева, сообщает Север.Реалии.

Многочисленные эпизоды физического насилия, продолжавшиеся с 2005 года, когда Шахтина была беременна, она описала в своём телеграм-канале "Приговорчики в строю".

Посты сопровождаются фотографиями рук женщины со следами крови, а также видеозаписью, на которой, предположительно, запечатлена ссора Кропачева и Шатихиной, сидящих в машине.

Наталья Шатихина утверждает, что долгое время не рассказывала о насилии со стороны ректора СПбГУ, поскольку была зависима от Кропачева на работе, а тот, в свою очередь, убеждал её, что ему сойдут с рук любые издевательства.

Сейчас Шатихина уже не работает в СПбГУ, а с Кропачевым они развелись в 2022 году. Шатихина утверждает, что бывший супруг пытается через суд получить от неё имущество, не являющееся совместно нажитым в браке.

Как пишет "Ротонда", Кропачев ранее указал свою бывшую жену в списке недоброжелателей, когда в 2023 году добивался возбуждения уголовного дела из-за анонимных угроз убийством в WhatsApp. Шатихина рассказывала "Фонтанке", что в этом деле имеет статус свидетеля.

Кропачев не дал комментариев журналистам ни относительно обвинений со стороны Шатихиной, ни в связи с уголовным делом об угрозе убийством.