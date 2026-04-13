Бывшего члена Совета Федерации приговорили к 10 годам колонии

Суд в Москве признал виновным в организации приготовления к убийству бывшего члена Совета Федерации России Дмитрия Савельева и приговорил его к 10 годам колонии строго режима, последующим двум годам ограничения свободы и лишению госнаград.



Ранее присяжные в полном составе признали Савельева виновным. По версии следствия, он организовал заказное убийство своего бывшего делового партнера, совладельца компании "Оптомониторинг" Сергея Ионова. Поводом для преступления следствие назвало разнголасия в ведении бизнеса. Савельев попросил организовать убийство Юрия Нефедова и заплатил за это 100 тысяч долларов. Нефедов обратился к своему троюродному брату Сергею Дюкову, чтобы он нашел исполнителей.

Планировалось, что Ионова убьет бывший сотрудник ФСИН при перевозке из колонии в Калужской области, где тот отбывал наказание за растрату командировочных. После встречи с заказчиками исполнитель обратился к ФСБ. Спцслужбы инсценировали убийство Ионова и отправили заказчику протокол о его "смерти".

Савельев не признал вину. Нефедова приговорили к четырем годам колонии, он признал вину. Дюкова признали его виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству и приговорили к восьми годам лишения свободы путем частичного сложения приговоров. Он признал вину.



2 августа 2024 года Савельева лишили неприкосновенности и задержали на выходе из Совета Федерации. В январе 2026 года по иску Генпрокуратуры у него изъяли более 609 млн рублей. В иске говорилось, что Савельев не соблюдал антикоррупционные запреты.

Савельев с 1999 по 2016 годы был депутатом Государственной думы России. С 2016 года он перешел в Совет Федерации, представляя там Тульскую область.

Больше новостей Радио Свобода: