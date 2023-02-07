Бывшего главного редактора "БлогСочи" избили в иркутской колонии

Бывшего главного редактора издания "БлогСочи" Александра Валова избили в колонии №14 Иркутской области. Об этом сообщил его адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале.
Об избиении Валов рассказал адвокату на заседании, где ему назначили административный надзор после освобождения. Кем и когда был избит журналист, не уточняется. Беньяш по факту направил несколько жалоб и запрос в исправительную колонию №14 Иркутской области: защитник попросил предоставить ему документы о дисциплинарных взысканиях Валова.
В ответе администрации ИК-14 сообщается, что он этапирован с личным делом в другую колонию "для прохождения лечения". "И вот тут возникает вопрос: для прохождения лечения от чего?" – написал адвокат. Валова этапировали в ИК-6 Иркутской области.
- В ноябре 2022 года администрация колонии отправила блогера в ШИЗО и перевела его на строгие условия содержания. До этого защита надеялась на условно-досрочное освобождение, так как журналист последнее время работал в тюремной библиотеке, пишет "ОВД-Инфо".
- В 2018 году Валова приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. По версии обвинения, журналист требовал от Напсо 300 тысяч рублей: в обмен он якобы обещал удалить с портала "БлогСочи" статьи о том, что депутату принадлежит бассейн на сочинском общественном пляже.
- Ранее выяснилось, что ФСБ прослушивает телефон Валова и читает его почту. Соответствующее разрешение суда защита обнаружила в материалах уголовного дела. В решении суда, разрешающем силовикам прослушивать Валова, говорится, что он является участником протестных акций и в его публичных высказываниях усматриваются признаки призывов к экстремистской деятельности.
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