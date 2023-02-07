Бывшего главного редактора "БлогСочи" избили в иркутской колонии

Бывшего главного редактора издания "БлогСочи" Александра Валова избили в колонии №14 Иркутской области. Об этом сообщил его адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале.

Об избиении Валов рассказал адвокату на заседании, где ему назначили административный надзор после освобождения. Кем и когда был избит журналист, не уточняется. Беньяш по факту направил несколько жалоб и запрос в исправительную колонию №14 Иркутской области: защитник попросил предоставить ему документы о дисциплинарных взысканиях Валова.

В ответе администрации ИК-14 сообщается, что он этапирован с личным делом в другую колонию "для прохождения лечения". "И вот тут возникает вопрос: для прохождения лечения от чего?" – написал адвокат. Валова этапировали в ИК-6 Иркутской области.