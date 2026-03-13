Суд в Москве заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии по делу о растрате и злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.

По версии стороны обвинения, с 2013 по 2018 год Чуян и его подчиненный, экс-президент ныне ликвидированного ОФК-банка Николай Гордеев, организовали выдачу 115 заведомо невозвратных кредитов. Получателем денег был подконтрольный Чуяну дистрибьютор алкогольной продукции – компания "Статус-групп". Ущерб вследствие растраты превысил 33 миллиарда рублей.

Дело возбудили по заявлению одного из бывших совладельцев ОФК-банка, юриста Николая Егорова, однокурсника российского президента Владимира Путина. Чуян был заочно арестован в России еще в 2018 году.

В 2021 году Чуян был задержан в Черногории по запросу Интерпола – Россия объявила его в международный розыск. Однако Черногория отказала России в экстрадиции бывшего чиновника. По данным "Коммерсанта", МВД Черногории удовлетворило запрос адвокатов Чуяна о предоставлении ему политического убежища. Чуян считает свое преследование в России политическим.