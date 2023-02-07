Бывшего российского главу Севастополя исключили из санкционного списка ЕС

Бывшего российского губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова исключили из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщается сайте Официального журнала ЕС.

В документе сказано, что это было сделано по решению суда ЕС – в октябре 2022 года суд постановил аннулировать решение Евросоюза о продлении санкций, введенных против бывшего чиновника. Суд мотивировал это решение тем, что Овсянников больше не занимает должности, за работу на которых он попал под санкции.

Овсянников подал иск в ноябре 2020 года: бывший чиновник заявил, что "терпит экономический ущерб в результате санкций, которые не позволяют ему осуществлять любую экономическую или предпринимательскую деятельность" в ЕС. Овсянников утверждал, что санкции мешали его бизнесу на Кипре, — рассказывала редакция Крым.Реалии.