Бывшего координатора "Голоса" из Пскова заочно арестовали

Суд в Пскове заочно арестовал бывшего координатора местного отделения движения "Голос" Владимира Жилинского по делу об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщила пресс-служба судов Псковской области.

Поводом для возбуждения дела могли стать штрафы, которые на Жилинского налагали из-за отказа маркировать посты в соцсетях.

Это второе подобное дело в России. Ранее аналогичные обвинения заочно предъявили тверскому активисту Артему Важенкову, которого позже объявили в розыск.

Владимир Жилинский – известный в Псковской области правозащитник. С 2010 года он участвовал в протестных митингах, был наблюдателем на выборах. В 2018 году стал координатором движения "Голос" в Псковской области и открыл в городе креативное пространство "ШАГ". Там выступали с лекциями известные политики, артисты и писатели. В числе гостей был нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. В 2019 году Жилинский создал "Группу помощи задержанным", в которую вошли юристы и журналисты. Организация помогала политзаключенным и задержанным на протестах.

Минюст объявил Жилинского "иностранным агентом" в сентябре 2021 года вместе с еще 19 участниками и координаторами "Голоса", включая Важенкова. Правозащитник в ответ повесил на двери регионального управления Минюста лист бумаги с текстом для маркировки контента "иноагентов". В декабре того же года Жилинский вместе с семьей уехал из России в Грузию.