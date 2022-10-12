Бывшего начальника ИК-15 осудят за рабский труд заключённых

Следственный комитет завершил расследование по делу бывшего начальника ангарской ИК-15 Андрея Верещака, которого обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об сообщается на сайте регионального ведомства.
По версии следствия, Верещак получил от своего подчиненного взятку в один миллион рублей, чтобы не увольнять его после грубого дисциплинарного нарушения. Кроме того, следователи полагают, что бывший сотрудник ФСИН использовал заключенных в качестве бесплатной рабочей силы, а в 2017 году он потратил 700 тысяч рублей из бюджета на проведение лесопатологического обследования лесного участка, который не принадлежал ИК-15.
- Бунт в ангарской исправительной колонии № 15 произошел 10 апреля 2020 года. По словам осужденных, он начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После подавления бунта заключенных привозили в СИЗО региона, где, по их словам, били и насиловали, требуя показаний об организаторах бунта.
- В сентябре 2021 было завершено расследование другого уголовного дела в отношении Андрея Верещака. Его обвиняют в "превышении должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". В апреле правозащитники из Gulagu.Net нашли в бурятском селе Харат на участке в десятки гектаров поместье, в котором предположительно живет Верещак.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.