Бывшего начальника ИК-15 осудят за рабский труд заключённых

Следственный комитет завершил расследование по делу бывшего начальника ангарской ИК-15 Андрея Верещака, которого обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об сообщается на сайте регионального ведомства.

По версии следствия, Верещак получил от своего подчиненного взятку в один миллион рублей, чтобы не увольнять его после грубого дисциплинарного нарушения. Кроме того, следователи полагают, что бывший сотрудник ФСИН использовал заключенных в качестве бесплатной рабочей силы, а в 2017 году он потратил 700 тысяч рублей из бюджета на проведение лесопатологического обследования лесного участка, который не принадлежал ИК-15.