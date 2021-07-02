Бывшего начальника колонии, где сидела Толоконникова, осудили условно

Бывший начальник мордовской исправительной колонии №14 Юрий Куприянов приговорён к двум годам колонии условно за использование принудительного труда женщин-заключённых.

Зубово-Полянский районный суд Мордовии признал Куприянова виновным в превышении должностных полномочий, сообщает "МБХ медиа". Ему также запретили на 2 года работать в органах ФСИН.

Куприянов получил известность в 2013 году, когда в колонии номер 14 отбывала наказание за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Он был тогда заместителем начальника колонии. Толоконникова объявляла голодовку, протестуя как раз против принудительного труда заключённых женщин, в её открытом письме из колонии упоминался и Куприянов. Тогда во ФСИН отрицали нарушения, а сама Толоконникова была переведена из колонии в тюремную больницу и вскоре освобождена.

Дело против Куприянова возбудили 5 лет спустя, когда он был уже начальником колонии. По данным следствия, в ноябре-декабре 2018 года незаконно организовал привлечение осуждённых (без их добровольного согласия) к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве. Некоторые заключенные, как утверждается, работали шесть дней в неделю по 15 часов в сутки, в том числе ночью. Именно о подобных практиках сообщала ранее Толоконникова. Сам Куприянов вину не признал.