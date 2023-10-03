Бывшего наёмника ЧВК "Вагнер" подозревают в двойном убийстве

Сотрудники полиции задержали бывшего наёмника ЧВК "Вагнер", подозреваемого в двойном убийстве в посёлке Ермаковское Красноярского края. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со сслыкой на источник в составе поисковой группы.

32-летний житель Ермаковского Денис Степанов в ночь на 3 октября поджёг дом, в котором находились две местные жительницы – обе погибли. Через несколько часов после поджога Степанова задержали сотрудники уголовного розыска.

Согласно открытым данным, в 2021 году суд в Ермаковском назначил Степанову 3,5 года колонии за избиение знакомого металлической заслонкой для печи.

Для поисков подозреваемого полицейские обращались к волонтёрам. Мотивы преступления пока не называются, однако известно, что перед инцидентом Степанов угрожал жертвам расправой. Кроме того, он неоднократно вступал в конфликты с односельчанами.

Baza сообщает, что в результате пожара погибла 68-летняя хозяйка дома и ее 35-летняя дочь.

В отношениии вернувшихся из Украины военных и наёмников "ЧВК Вагнер" регулярно возбуждают уголовные дела по тяжким и особо тяжким статьям. Так, в конце мая в Новосибирской области под арест отправили подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10-ти и 12-ти лет. Девочки сообщили, что тот был в военной форме с черепом на шевроне. Baza утверждает, что речь идет о бывшем наемнике ЧВК по имени Сергей Ш.

В Петербурге в начале июня вернувшийся с войны вагнеровец ограбил цветочный магазин, угрожая сотруднице взорвать здание. Незадолго до этого наемник избил администратора кафе неподалеку. До вербовки он отбывал срок в колонии за убийство, грабеж, избиение и мошенничество.

Другой бывший наемник ЧВК "Вагнер", 31-летний Демьян Кеворкьян, которого в 2016 году суд приговорил к 18 годам колонии за разбой и организацию преступной группы, подозревается в убийстве 19-летней Татьяны Мостыко и 37-летнего Кирилла Чубко. Их убили весной 2023 года.