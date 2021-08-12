Бывшего посла Беларуси в Словакии поместили в ИВС на Окрестина

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Об этом сообщают волонтеры, которые получили список лиц, помещенных в изолятор.

Накануне дома у Лещени в Жодино прошли обыски, после чего его увезли сотрудники правоохранительных органов. СМИ связывали обыски с его деятельностью на виртуальной площадке "Сход". Официально не сообщалось, в рамках какого дела задержали бывшего посла.

Игорь Лещеня – первый из белорусских послов, кто поддержал протесты против режима Лукашенко. Игорь Лещеня выпустил видеообращение, в котором заявил, что солидарен с белорусами, участвующими в протестных акциях.

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", – сказал дипломат. Он отметил, что сотни его "соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21-го века".

МИД Беларуси лишил его дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Позже Лещеня возглавил гражданскую инициативу "Сход" – цифровую площадку, которая позволяет народу Беларуси выдвигать и избирать своих представителей. Голосование проходит при помощи чат-ботов.

Обыски 11 августа прошли еще у 20 делегатов "Схода". Одиннадцать из них после допросов отпустили.