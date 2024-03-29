Бывшего председателя парламента Бурятии задержали по делу о коррупции

В Бурятии сотрудники ФСБ задержали бывшего председателя Народного хурала Цырен-Даши Доржиева по делу о мошенничестве, связанном с компанией его сына, сообщают "Аригус" и "Интерфакс".

Дорджиева подозревают в покровительстве строительной компании его сына Тушина. Его, в свою очередь, подозревают в махинациях на сумму 35 миллионов при строительстве сельской школы.

Доржиев-старший избирался в региональный парламент шесть созывов подряд и был депутатом с 1994 по 2023 год, пишет Сибирь.Реалии. Председателем парламента он был с 2018 года. С 2000 года он был членом фракции "Единая Россия".