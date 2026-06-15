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Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна не выпустили из страны

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Роберт Кочарян
Роберт Кочарян

Бывшему президенту Армении, лидеру альянса "Армения" Роберту Кочаряну запретили покидать страну. Об этом первыми сообщили провластные медиа, затем информацию подтвердил глава офиса Кочаряна Баграт Микоян.

В аэропорту Звартноц Кочаряна остановили сотрудники правоохранительных органов и не дали ему покинуть страну. Микоян заявил , что считает решение властей "незаконным и необоснованным".

Кочарян 14 июня в фейсбуке писал, что планирует трёхневный визит, который носит личный характер и был запланирован давно, но отложен из-за "плотного предвыборного графика". Политик отметил, что и раньше совершал визиты, но в этот раз решил заранее сообщить о нём из-за распространяемых в последнее время "властями фейков относительно поездок представителей оппозиции".

Сын бывшего президента Левон Кочарян сказал телеканалу Factor, что его отец собирался в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее опубликовал видеообращение, в котором заявил, что народ требует "поставить на колени трехглавую мафию, уничтожить её, и это неизбежно должно произойти". Под "трехглавой мафией", поясняет армянская служба Радио Свобода, он имеет в виду своих оппонентов – Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна ("Сильная Армения") и Гагика Царукяна ("Процветающая Армения"). Карапетяну и Царукяну ранее запретили покидать страну в связи с возбуждёнными против них уголовными делами.

Центральная избирательная комиссия Армении 14 июня объявила окончательные результаты парламентских выборов. "Гражданский договор" Пашиняна получил 49,745% голосов, "Сильная Армения" Карапетяна – 23,271%, альянс "Армения" Кочаряна – 9,923%. "Процветающая Армения" Царукяна набрала 3,989% и не прошла в парламент.

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