Бывшего президента Южной Кореи просят приговорить к 10 годам

Специальный прокурор Южной Кореи в Центральном окружном суде Сеула потребовал приговорить бывшего президента Юн Сок Ёля к 10 годам лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию, сообщает агентство "Рёнхап".
Всего против Юн Сок Ёля возбуждено четыре уголовных дела в связи с введением военного положения в стране 3 декабря 2024 года.
По делу о воспрепятствовании правосудию Юн обвиняется в том, что он не позволил задержать себя в январе 2025 года, составил и после решения парламента уничтожил пересмотренный указ о введении военного положения, а также нарушил права девяти членов правительства, которых не позвали для обсуждения плана введения военного положения.
Приговор по этому делу, как ожидается, вынесут 16 января – за два дня до истечения срока ареста бывшего президента.
- В декабре 2024 года Юн Сок Ёль пытался объявить в Южной Корее военное положение, однако парламент обвинил его в попытке мятежа и подверг президента процедуре импичмента. Прокуратура обнаружила доказательства того, что Юн приказал запустить боевые беспилотники в сторону Северной Кореи, чтобы спровоцировать ответную реакцию, и оправдать таким образом введение военного положения.
- В июне этого года в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы, победителем которых стал кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён.