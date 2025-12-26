Бывшего президента Южной Кореи просят приговорить к 10 годам

Специальный прокурор Южной Кореи в Центральном окружном суде Сеула потребовал приговорить бывшего президента Юн Сок Ёля к 10 годам лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию, сообщает агентство "Рёнхап".

Всего против Юн Сок Ёля возбуждено четыре уголовных дела в связи с введением военного положения в стране 3 декабря 2024 года.

По делу о воспрепятствовании правосудию Юн обвиняется в том, что он не позволил задержать себя в январе 2025 года, составил и после решения парламента уничтожил пересмотренный указ о введении военного положения, а также нарушил права девяти членов правительства, которых не позвали для обсуждения плана введения военного положения.

Приговор по этому делу, как ожидается, вынесут 16 января – за два дня до истечения срока ареста бывшего президента.