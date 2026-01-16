Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пяти годам

Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Прокурор просил для него 10 лет.

Юна признали виновным в том, что он не позволил задержать себя в январе 2025 года, составил и после решения парламента уничтожил пересмотренный указ о введении военного положения, а также приказал удалить записи с телефонов, которые использовали военные.

"Он превратил свою президентскую службу безопасности, обученную быть лояльной к стране, в де-факто частную армию для обеспечения своей личной безопасности и интересов", – заявил председательствующий судья Пэк Дэ Хен.

Приговор вынесли за два дня до истечения срока ареста бывшего президента. Юн после оглашения приговора покинул зал суда без комментариев. У него есть неделя на обжалование решения.

В общей сложности против бывшего президента, по данным агентства, возбудили восемь уголовных дел, которые связаны с попыткой ввести военное положение, предполагаемой коррупцией его жены и гибелью морского пехотинца в 2023 году.

Ранее на этой неделе прокуроры потребовали приговорить его к смертной казни по делу о военном мятеже. Решение по этому обвинению должно быть вынесено 19 февраля.