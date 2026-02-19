Бывшего принца Эндрю отпустили после 12 часов допроса по делу Эпштейна

Бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Великобритании Карла III, задержанного 19 февраля в рамках расследования дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, отпустили из полиции спустя 12 часов. Об этом сообщает Sky News. Расследование в отношении Эндрю продолжается.

О задержании Эндрю утром 19 февраля сообщили "Би-би-си" и The Telegraph. Полиция официально имя задержанного не называла.

Ранее в феврале стало известно о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Эпштейна. Из этих документов следовало, что Эндрю, который в прошлом занимал должность торгового представителя Великобритании, передавал Эпштейну конфиденциальные материалы.

Новая волна обсуждений связей Эпштейна с Эндрю началась после публикации мемуаров покойной Вирджиния Джуффре, которая покончила с собой в апреле 2025 года. В книге "Ничья девочка" (Nobody's Girl) Джуффре утверждала, что Эндрю вступал с ней в интимную связь трижды. По её словам, первый эпизод произошёл в 2001 году в лондонском доме Максвелл. The Guardian писала, что тогда Джуффре было 17 лет и бывший принц знал об этом.

The Mail ранее публиковала совместную фотографию Джуффре и Эндрю, на которой он держит девушку за талию. На фоне скандала Эндрю был вынужден оставить пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, который занимал как член королевской семьи.

Позднее король Карл III лишил его титулов и почестей и распорядился выселить из королевской резиденции. После задержания Эндрю монарх поддержал расследование, выразил обеспокоенность действиями младшего брата и пообещал содействие следствию.