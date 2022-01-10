Бывшего сотрудника ФСБ оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагент" 

Суд в Пензе оштрафовал на 4 тысячи рублей бывшего сотрудника ФСБ и главного редактора издания "Пенза-Пост" Александра Тузова за отсутствие маркировки "иноагент" при упоминании на страницах его издания благотворительного фонда "Гражданский союз".

Тузов признал вину, заявил, что "просмотрел" отсутствие пометки, но отметил при этом, что суд "наказывает братьев по ремеслу" несмотря на всего лишь "техническую ошибку".

Отмечается, что фонд "Гражданский союз", который привлекает ресурсы крупных российских и зарубежных фондов для развития благотворительности и гражданских инициатив в Пензенской области, был признан "иностранным агентом" именно после публикаций Тузова. Как рассказал исполнительный директор фонда Олег Шарипков, бывший сотрудник ФСБ "написал десятки клеветнических статей против него, членов правления и сотрудников" "Гражданского союза", а также "инициировал десятки проверок о стороны прокуратуры, МВД и Следственного комитета".

Александр Тузов служил в пензенском управлении ФСБ с 1992 по 2001 годы, сейчас он входит в общественный совет при областном управлении МВД.