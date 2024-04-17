Бывшего сотрудника МВД разыскивают за получение взятки в 5 млрд рублей

Следственный комитет России разыскивает бывшего сотрудника бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова. По данным следствия, он обвиняется в получении взяток в особенно крупном размере. Речь идёт о сумме в пять миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ", называя дело "самой крупной в истории МВД взяткой". Суммы, фигурирующие в деле, превышают те, которые упоминались в приговоре бывшему полковнику Дмитрию Захарченко.

Сатюков, предположительно, находится не в России и был заочно арестован судом, а также объявлен в международный розыск.

По данным следствия, будучи офицером МВД, Сатюков под угрозой уголовного преследования навязывал покровительство бизнесу сооснователя криптобиржи BTC Алексею Билюченко. Бизнесмен поддался шантажу и с 2019 по 2021 год перечислил коллеге Сатюкова Дмитрию Соколову криптовалюту эквивалентом не менее 4,9 миллиардов рублей. Соколов также разыскивается следствием за посредничество.

Следователи нашли у обвиняемых по делу "значительное количество недвижимого имущества". У Сатюкова и его родственников обнаружили шесть крупных объектов недвижимости, а также около 13 счетов в различных банках.