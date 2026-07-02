Бывшего топ-менеджера "Роснано" приговорили к 15 годам колонии

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Роснано" Ирину Рапопорт к 15 годам колонии общего режима по делу о растрате и коммерческом подкупе. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По версии следствия, Рапопорт и другие обвиняемые в 2012–2015 годах выводили средства "Роснано" через подконтрольные им компании. Следствие утверждает, что сотрудники компании оформляли договоры займа и поручительства с банком "Пересвет", после чего выводили деньги по фиктивным договорам и присваивали их.

Вместе с Рапопорт по делу проходили бывший заместитель председателя правления "Роснано" Олег Киселёв, глава дочерней компании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка "Пересвет" Александр Швец.

Защита Рапопорт настаивает на её невиновности. По словам адвоката Светланы Воронцовой, обвинение основано на показаниях Олега Дьяченко, заключившего сделку со следствием. В феврале 2025 года Дьяченко приговорили к трём годам лишения свободы.

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс в мае 2026 года назвал уголовное преследование бывших топ-менеджеров компании "репрессиями" и "издевательством над законом".

В последние годы "Роснано" подала несколько исков к самому Чубайсу и его бывшим коллегам. Претензии связаны с убытками при реализации проекта Plastic Logic по разработке гибкого планшета для школьников.

О финансовых проблемах "Роснано" стало известно осенью 2021 года, когда Московская биржа приостанавливала торги облигациями компании из-за неопределённости с её обязательствами. Осенью 2022 года российское правительство обсуждало возможность расформирования госкорпорации, чтобы прекратить её поддержку за счёт бюджета.

Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 по 2020 год. После начала полномасштабной войны России против Украины он покинул страну. В октябре 2022 года в России было возбуждено уголовное дело о хищении 50 миллионов долларов из "Роснано". Имя Чубайса в материалах дела не упоминалось, но тогда в компании заявили, что совместно с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой продолжают работу по возмещению ущерба, причинённого в период инвестирования в 2010–2020 годах.