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Бывшего украинского посла заочно арестовали в России

Пётр Врублевский (слева) на разговоре в МИД Казахстана, август 2022 года
Пётр Врублевский (слева) на разговоре в МИД Казахстана, август 2022 года

Суд в Москве заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского по статье о возбуждении ненависти.

По сведениям ТАСС, суд удовлетворил просьбу следствия об аресте Врублевского на два месяца с момента его экстрадиции в Россию. Также дипломата объявили в федеральный и международный розыск. Ранее его внесли в российский перечень террористов и экстремистов.

В августе 2022 года Врублевский, комментируя вторжение российских военных в Украину, сказал в интервью: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям". Фрагмент с этой цитатой разошёлся в сети, СК России начал проверку слов Врублевского.

В МИД Казахстана тогда заявили, что провели с Врублевским беседу, после чего тот принёс извинения за своё высказывание. Российская сторона требовала высылки украинского дипломата из Казахстана. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности посла.

  • Пётр Врублевский был послом Украины в Казахстане с декабря 2020 года по октябрь 2022 года. До этого являлся советником-посланником посольства Украины в Беларуси.

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