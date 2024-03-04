Бывшего украинского посла заочно арестовали в России

Суд в Москве заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского по статье о возбуждении ненависти.

По сведениям ТАСС, суд удовлетворил просьбу следствия об аресте Врублевского на два месяца с момента его экстрадиции в Россию. Также дипломата объявили в федеральный и международный розыск. Ранее его внесли в российский перечень террористов и экстремистов.

В августе 2022 года Врублевский, комментируя вторжение российских военных в Украину, сказал в интервью: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям". Фрагмент с этой цитатой разошёлся в сети, СК России начал проверку слов Врублевского.

В МИД Казахстана тогда заявили, что провели с Врублевским беседу, после чего тот принёс извинения за своё высказывание. Российская сторона требовала высылки украинского дипломата из Казахстана. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности посла.