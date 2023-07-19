Бывшего вице-губернатора Петербурга обвинили в хищении 3 млрд рублей 

Мещанский районный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере во время строительства хоккейного стадиона "СКА Арена". Источники "Фонтанки" утверждают, что речь идёт о сумме в 3 миллиарда рублей.

Владимир Лавленцев - москвич, он закончил МГИМО, после чего, с середины нулевых годов, долгое время работал в столичном департаменте градостроительной политики, был помощником мэра города Сергея Собянина.

В 2013 году Лавленцева назначили вице-губернатором Санкт-Петербурга, он курировал ЖКХ, благоустройство и энергетику. Главой города тогда был Георгий Полтавченко.

Спустя полтора года Лавленцев снова был переведён в Москву, где в течение трёх лет работал главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя президента России.

С октября 2020 года Лавленцев - генеральный директор компании "Стройтрансгаз". СМИ сообщали, что фирма принадлежит близкому к Владимиру Путину бизнесмену, долларовому миллиардеру Геннадию Тимченко. Именно "Стройтрансгаз" получила заказ на строительство в Петербурге "СКА Арены" - одного из самых больших хоккейных стадионов в мире, способных принять 22 тысячи зрителей.

Сообщалось, что планируемая стоимость строительства - 37 миллиардов рублей, из них около 10 миллиардов должны были быть выделены из городского бюджета. Строительство должно было закончиться к чемпионату мира по хоккею 2023 года, но до сих пор не завершено. Сам турнир был перенесён из России в Финляндию и Латвию в связи с полномасштабным вторжением российской армии в Украину.

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